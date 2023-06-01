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六都建物移轉月增34% 房仲10字曝房市走勢

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 記者游智文／攝影
示意圖 記者游智文／攝影

根據六都已公布的移轉資料顯示，六都5月建物買賣移轉棟數為2.1萬棟，月增34%，但年減6%，信義房屋指出，5月移轉棟數較上月大增，並非市場景氣變好，主要還是地政機關5月工作天數比起4月多35%而帶動。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年5月後建物買賣移轉棟數開始轉弱，隨基期下滑，預料後續移轉棟數年增率有機會開始持平或轉正，目前房市自用當道，購屋人精挑細選理性購屋，短期房市「不會太好也不至於太壞」。

曾敬德表示，會造成短期移轉大幅波動主要有三個因素，首先市場景氣明顯轉變，第二，地政機關當月上班天數，第三則是短期大量交屋。

這次很明顯主要影響力量是來自於工作天數影響，4月地政機關只開門上班17天，進件辦理房屋移轉的案量相對較少，5月地政機關開門工作天數高達23天，工作天數比起4月多出35%，因此出現移轉棟數增加的現象。

統計5月六都建物買賣移轉棟數為2.1萬棟，月增34%，年減6%；台北市5月建物買賣移轉棟數2,553棟，月增29%，但年減17%；新北市5月移轉5,562棟，月增44%，但年減3%。

桃園市5月建物買賣移轉棟數3724棟，較上月成長40%，但較去年同期減少3%；高雄市的表現類似，5月建物買賣移轉棟數3,525棟，月增34%，但年減3%。

相較之下台南市交易狀況表現較為疲弱，5月建物買賣移轉棟數1,952棟，月增僅9%且年減達13%。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

信義房屋

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