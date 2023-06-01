買氣反彈？六都5月買賣移轉棟數月增逾3成

六都今（1）日公布5月買賣移轉棟數，共21,368棟，月增33.7%、年減6.4%，其中以新北、桃園表現最亮眼，分別較上月成長四成以上，分別為台北2,553棟，月增29.3%、年減16.8%；新北5,562棟，月增43.9％、年減2.8%；桃園3,724棟，月增40.3%、年減2.8%；台中4,052棟，月增32.4%、年減6.6%；台南1,952棟，月增8.7%、年減12.6%；高雄3,525棟，月增34%、年減3.4%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5月各都量能與上月相比均增加，且除了台南，各都月增率都高達3、4成，主要是Q2許多地區再度浮現新案交屋潮，加上房價看回不回，不少等待多時的剛性消費者，近期逐漸進入市場尋覓物件，使5月量能較4月反彈上升；不過由於去年同期棟數為近五年次高，受比較基期高影響，5月的年增率仍維持衰退，量能創近三年新低。

張旭嵐並指出，在通膨物價飆漲的情況下，民眾對於抗通膨的房地產信心暫時回升，但鑒於下半年還有平均地權條例新法上路、中央大選、全球經濟放緩等多空因素拉扯，且市場主力的自住買盤，追價態度也還偏向保守，所以買賣雙方依舊處於磨合期，因此下半年的房市走向，估計仍朝「量縮價平」發展。

5月各都量能皆為月增年減，其中新北月增43.9%，年減2.8%，表現皆為六都最佳！桃園月增40.3%，年減2.8%的表現也不遑多讓！台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北與桃園近年的重劃區開發熱絡，雖然先前交屋活絡的江翠北側、A7重劃區等地，現階段交屋潮略為縮減，但隨即有二重疏洪道、仁義段、小檜溪、青埔的新案完工接力；加上新北與桃園的平價區段，包括淡水、五股、林口、大溪、龍潭、平鎮等地，持續吸引買家下手，使新北與桃園本月繳出亮眼成績單。