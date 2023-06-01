購屋族反攻 台南殺價擴至2~3成、交易年減1成

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

台南、高雄5月買賣移轉棟數出爐！本月南二都表現均較上月稍回溫，呈月增年減，高雄5月買賣移轉棟數為3,525棟，月增34%，年減3％，為近3年同期新低點。

台南5月買賣移轉棟數為1,952棟，月增8%，年減12％，同樣為近3年來最低的5月。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，本月南二都表現均較上月稍回溫，主要受部分熱區交屋潮助攻，然而這些量體主要來自於之前的預售交易表現。隨著建案逐漸完工交屋，推升部分區域仍有不錯的表現。

她表示，南部房市目前仍處於多空交戰，一方面受打炒房政策、升息影響，對房市產生抑制效果，另一方面雖南二都產業建設利多豐沛，部分擁有紅利的熱區自住買氣仍有撐，不過整體買氣相較前兩年仍顯些微疲弱。

台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，台南中古市場近期賞屋熱度未減，不過，因不少購屋族認為目前房市景氣偏冷，買方占優勢，因此出現殺價殺很大的現象。

蔡裕荏表示，以往讓利幅度約在1成，現在買方則期待讓利空間能有2~3成，由於對屋主來說，買價落差大，雙方因此形成價格拉鋸戰，你不賣我也不買，猶豫期拉長，目前成交期可能拉長至一個月都有，整體市場買氣呈緩步慢走。

台南房市示意圖 記者游智文／攝影
台南房市示意圖 記者游智文／攝影

買氣 房市

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