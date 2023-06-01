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長榮航召開法說會後 法人：今年獲利有望創新高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

長榮航（2618）自去年10月邊境全面解封後，法人機構機構指出，客運量便呈現顯著回升，截至今年4月為止，單月客運量已恢復至接近疫情前，其中，前四月各航線載客率中，歐美航線載客率已超過疫情前的同期水平，雖區域航線目前則尚未完全恢復，但預期全年獲利有望創新高。

分析師表示，長榮航第1季用油桶數為350萬桶，若以全年1,500萬桶計算，在不考慮燃油附加費的情況下，燃油價格每變動10美元，對於公司全年每股獲利（EPS）影響約為0.85元，在近期航空燃油價格下跌下，有助於航空公司營運成本壓力的舒緩。

長榮航去年EPS 1.32元，今年第1季EPS0.84元，其中，客運量維持復甦態勢、季增40.1%，客運價格同步提升、季增11.5%，貨運量則持續衰退、季減16.4%，貨運價格跌幅擴大、季減25.1%。

4月營收結構顯示，長榮航單月客運量已恢復至將近疫情前的水準，而客運單價則較疫情前高出兩至三成左右，儘管貨運價量維持下滑趨勢，預期客運營收的增長有望抵銷貨運營收衰退，第2季整體營收將高於第1季，加上燃油成本的下跌，預估第2季稅後獲利季增約15.5%，EPS 0.97元，全年預估稅後獲利年成長211%，EPS約4.1元，獲利有望創歷史新高水準。

長榮航 客運

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