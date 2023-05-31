台灣虎航八度蟬聯！獲《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎
由消費者投票，決定最值得信賴品牌的第25屆「讀者文摘信譽品牌」大調查，於今(31)日下午在台北喜來登飯店舉辦頒獎典禮；台灣虎航（6757）自2016年首度於低成本航空公司品類中獲得最高榮譽白金獎後便連續獲得肯定，今(2023)年為第八度獲獎。
「讀者文摘信譽品牌」大調查在全球五大洲、30個國家中舉辦，亞洲地區已連續舉辦25年，透過每年一次的研究調查，了解消費者心目中最值得信賴的品牌及最喜歡的品牌為何，長久以來已在國際間建立卓越的聲譽，2023年台灣地區最值得信賴的品牌，共計超過50項產品及服務類別，台灣虎航於旅遊類別的低成本航空公司中，八度獲得最高榮譽白金獎。
台灣虎航董事長陳漢銘表示，「經過三年多的疫情考驗，航空業終於在去年10月迎來撥雲見日，包括台灣及鄰近各國都宣布邊境解封的好消息，疫後旅遊熱度持續升溫。台灣虎航除了在去年底首度插旗越南市場，也陸續開拓其他潛力航點，並依計劃更新A320neo機隊，期望透過持續優化軟硬體、開拓更多航點，提供旅客更豐富多元的飛航選擇。」
台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，自2014年9月營運第1條航線至今，目前已達26個航點、33條國際航線，待6月30日首航高雄-金浦後，將達27個航點、34條航線，全面布局日本、南韓、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。預計至2027年以汰舊換新的方式，將全機隊更換為效益更高且更環保的A320neo，藉由台灣虎航提供的多元化服務，持續傳達熱情、溫暖、真誠的品牌個性，逐步朝向亞洲最佳低成本航空的目標邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言