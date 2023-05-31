台灣虎航八度蟬聯！獲《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎

由消費者投票，決定最值得信賴品牌的第25屆「讀者文摘信譽品牌」大調查，於今(31)日下午在台北喜來登飯店舉辦頒獎典禮；台灣虎航（6757）自2016年首度於低成本航空公司品類中獲得最高榮譽白金獎後便連續獲得肯定，今(2023)年為第八度獲獎。

「讀者文摘信譽品牌」大調查在全球五大洲、30個國家中舉辦，亞洲地區已連續舉辦25年，透過每年一次的研究調查，了解消費者心目中最值得信賴的品牌及最喜歡的品牌為何，長久以來已在國際間建立卓越的聲譽，2023年台灣地區最值得信賴的品牌，共計超過50項產品及服務類別，台灣虎航於旅遊類別的低成本航空公司中，八度獲得最高榮譽白金獎。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，「經過三年多的疫情考驗，航空業終於在去年10月迎來撥雲見日，包括台灣及鄰近各國都宣布邊境解封的好消息，疫後旅遊熱度持續升溫。台灣虎航除了在去年底首度插旗越南市場，也陸續開拓其他潛力航點，並依計劃更新A320neo機隊，期望透過持續優化軟硬體、開拓更多航點，提供旅客更豐富多元的飛航選擇。」