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京華廣場頂辦獲頒「建築界奧斯卡」英國IPA五星首獎 沈慶京：救地球不是喊口號

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
京華廣場為洞悉人與自然的未來商辦，打造層層種樹大陽台，良好的工作環境照護同仁身體健康、提高工作效率，也能減少人員流動率，留住優秀人才。圖／威京集團提供
京華廣場為洞悉人與自然的未來商辦，打造層層種樹大陽台，良好的工作環境照護同仁身體健康、提高工作效率，也能減少人員流動率，留住優秀人才。圖／威京集團提供

威京總部集團報捷！旗下首度轉戰頂級商辦之作「京華廣場頂級商辦園區」今（31）日奪佳績，獲頒英國國際地產大獎（International Property Awards, IPA）複合式開發Best Mixed Use Development的五星大獎，集團主席沈慶京親赴曼谷領獎，他指出，全球將迎來「新地標時代」，一座城市的代表性建築，是對地球做出貢獻，包括吸碳抗暖、節能減碳，且「救地球不是一句口號，而是全球一命的使命感。」

京華廣場拿下本屆五星肯定，代表此案將人文、商務、科技等用途融合運作、促進人與人聯繫的理念獲評審認同，作品的前瞻性得到國際認可，並在該領域擁有最高成就。另，京華廣場也以層層種樹休閒陽台，拿下最佳高層商業開發Best Commercial High Rise Development的獎項肯定。

沈慶京表示，感謝共同參與的國內外頂尖團隊，讓京華廣場在限建高度下，仍成為台北市最亮眼的焦點，這些頂尖團隊包括建築美學李祖原聯合建築師事務所、結構設計傑聯國際工程顧問有限公司、公設美學WOODS BAGOT伍茲貝格，功不可沒。

沈慶京強調，城市天際線會不斷被超越，一座城市最具有代表性的建築物，不能再以高度作為指標，而全球都將迎來新地標時代，唯有對地球做出貢獻、對使用者有裨益，甚至能帶動改善溫室效應的建築物，才有資格被稱作為地標。

其中，由跨國設計諮詢公司、伍茲貝格（Woods Bagot）打造的公設美學令人驚艷，除了層層種樹的休閒陽台能吸碳抗暖、符合ESG標準，補足節能減碳之不足，最大的視覺亮點，是挑高32米的中庭大廳，以錯落梯田、垂直山水的設計概念引進室內，營造立體磅礡的視覺景觀。

鼎越開發執行副總張嘉文表示，京華廣場也提供完整的商業配套服務，規劃包括多元化的媒體會展空間，適合辦活動、展覽，以及各類型會議及宴會；有商務中心，提供精緻服務及環境；也規劃美饌廣場及主題餐廳，在一天忙碌之後，放鬆心情大快朵頤，甚至為周邊生活圈提供美食服務。

在科技上，京華廣場為智慧化未來商辦園區，軟硬體皆規劃目前最新技術，同時並保留日後擴充空間，以接納日新月異的科技，與時俱進，未來也將成立科技化的物業管理，結合5G和AIoT智慧物聯網技術，使園區達到智能化管理，提升科技的含金量和有溫度的服務。

張嘉文指出，京華廣場為洞悉未來50年的智慧商辦，加上ESG永續建築觀念，符合全球淨零排放潮流，高效率管理的商辦園區，不僅能提升運營品質，也能保值、增值，對客戶而言，買到的不是房地產，而是持續與時俱進的資產價值。

張嘉文強調，企業要永續發展，人才是非常重要的關鍵。京華廣場打造了最好的環境，可以說京華廣場的使命，就是讓企業更蓬勃的發展，人才匯聚、同仁更幸福，在城市中心種下一座未來，就是集團共同的目標。

英國國際地產大獎迄今已有30年歷史，被譽為「房地產界的奧斯卡」，是全球舉足輕重的國際級房地產獎項，橫跨開發商、不動產、室內設計和建築等四大類，涵蓋亞太、英國、歐洲、美國、加拿大、非洲、阿拉伯、加勒比海、中南美洲共全球九大區域，評審團則來自不同國家的建築專業領域。

京華廣場為北市中心罕見的ESG頂級商辦，未來將串聯產業聚落，讓進駐企業實踐永續發展責任，其他競爭者無法複製。圖／威京集團提供
京華廣場為北市中心罕見的ESG頂級商辦，未來將串聯產業聚落，讓進駐企業實踐永續發展責任，其他競爭者無法複製。圖／威京集團提供
京華廣場3D模擬示意圖。圖／威京集團提供
京華廣場3D模擬示意圖。圖／威京集團提供
威京總部集團旗下首度轉戰頂級商辦之作「京華廣場頂級商辦園區」今（31）日奪獲頒英國國際地產大獎（International Property Awards, IPA）複合式開發Best Mixed Use Development的五星大獎，威京集團主席沈慶京（左）與鼎越開發執行副總張嘉文（右）親赴曼谷領獎。記者朱曼寧／攝影
威京總部集團旗下首度轉戰頂級商辦之作「京華廣場頂級商辦園區」今（31）日奪獲頒英國國際地產大獎（International Property Awards, IPA）複合式開發Best Mixed Use Development的五星大獎，威京集團主席沈慶京（左）與鼎越開發執行副總張嘉文（右）親赴曼谷領獎。記者朱曼寧／攝影

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