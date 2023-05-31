前瞻攜手台塑、台化 開創隔膜用聚烯烴原料百萬噸商機

台灣鋰電池隔離膜業者長期深耕乾式隔離膜材料，隨著乾式隔離膜重回市場主流趨勢下，本土隔離膜廠可望迎來電動載具、儲能應用快速成長帶來的市場新機遇；值得注意的，前瞻攜手台塑（1301）、台化（1326）集團，布局發展隔膜上游主要原料聚烯烴取得重要進展，未來將能進一步掌握未來每年百萬噸龐大商機。

2023年第二季將啟動擴建一億平米隔離膜新產能的前瞻能源，多年來透過結合台灣本土石化集團-台塑、台化體系團隊共同合作下，積極開發隔膜上游關鍵原材料聚烯烴樹酯。

除了與台塑、台化合作開發專用樹脂，研製高強度兼顧高孔隙(>50%)隔離膜新產品，近年前瞻能源更導入日本JNC高分子量先進聚丙烯薄膜生產製程，並與工研院材化所共同進行隔離膜用超薄塗層開發，力求提高對電解液濕潤性進一步提高電芯生產效率，以及改善熱穩定性增加電池使用安全性。另外更自主開發隔離膜改質技術，為未來應用在半固態及準固態之新型態隔離膜市場預做準備。

近年大陸電池市場在各項政策補貼優勢助攻下，陸廠囊括全球隔離膜過半的市佔，李建興以長期觀察的心得分析日、韓、陸廠品質指出，「隔離膜不僅是悠關電芯安全最重要的一道關卡，也是電池使用壽命的關鍵因素」。

例如，日廠如Asahi，Toray一直佔有品質、原料上最大優勢，然而在陸廠以價格戰步步進逼下，近年來日廠市佔優勢不再，然而大陸業者在快速建廠擴充中，出現許多隔離膜廠商品質堪憂的問題，李建興歸納指出，陸廠在追求低成本極致化的過程中，不僅出現過度提高機速、加大幅寬現象，也出現許多劣幣驅逐良幣的反淘汰現象。

從過去兩年大陸主流電芯廠隔膜材料布局來看，電動車銷量登上世界第一的比亞迪，其LFP刀片電芯改採乾法隔膜，另外，快速局起的儲能市場中，陸廠兩大龍頭CATL，比亞迪的隔膜供應鏈布局，也多徧重乾法PP隔膜，可以預料乾法隔離膜又重回高度成長市場主流。

前瞻執行長李建興指出，在全球電動車及儲能系統鋰電化的市場趨勢下，聚烯烴原料未來市場規模將是百萬噸等級，商機相當巨大，為了支援未來台灣鋰電池芯產業自主與國產化競爭力，台塑、台化集團擴大國產聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)原料產能與持續技術紮根，是不可或缺的一環。前瞻能源在台灣鋰電池芯關鍵材料的隔離膜原物料及客製設備供應鏈本土化中，將繼續扮演關鍵性的重要角色。