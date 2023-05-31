台泥股東會 張安平：三大產業方向外 生命服務為今年主題

台泥（1101）今（31）日召開股東會，董事長張安平表示，為地球服務，為社會服務，為生命服務是台泥縝密釐訂的最主要公司方向，台泥將在水泥、廢棄物處理及能源三大主要產業發展方向之外，設定生命服務為台泥今年的工作主題。

張安平表示，水泥本來就是文明的黏著劑，也是所有建築最基本的材料，短時間內是不會有替代品的。台泥的責任就是減碳、節能。所以，台泥會繼續研究發展,優化全系列的低碳水泥產品。

其次，利用水泥的高溫導入廢棄物處理，一方面這是台泥減碳的替代燃料，另一方面是幫助社會解決一些環境污染的問題也讓他成為能夠再利用的綠色循環資源。所以，台泥也會持續扮演城市淨化器與並望替代燃料發展方向。

能源也是人類文明必需的基本條件。過去人類在使用能源的過程中造成了大量的污染以及溫室氣體二氧化碳的排放，2022年地球各地已經看到氣候劇烈的改變，造成了無數的死亡以及生態的破壞。如果人類的文明要繼續發展下去，必須要改變我們創造再生能源和更有效率去使用能源的方法，其中包括儲能以及新的小型電網。所以，新能源轉換是未來台泥產業的主軸方向之一。能源也是全世界必須要同時進行的改變，所以台泥也投資歐洲上市公司 NHOA成為它的主要股東，參與改變未來世界的新能源。

張安平表示，所有生命都是一份老天給地球最珍貴的禮物，必須珍惜和尊重。地球上所有的生命相互關聯，多元化的物種相互依賴以求生存並維持大自然環境平衡。 所以，今年台泥也在花蓮台泥低碳綠能環保園區啟動了一個「和平永續生態方舟」計畫， 來研究土地下面多元化的生態，以保護土地上多元生命的平衡發展。

但是自從工業革命開始，人類快速不停地增加溫室氣體進入了地球的大氣層。大量增加的溫室氣體效應導致地球暖化，造成極端天氣事件、海平面上升以及對我們環境的其他影響。所有這些變化都會對人類及其未來生存和繁榮的能力產生重大影響。 二氧化碳會是所有人類，社會，世界未來30年中最主要的題目。

張安平認為，未來的世界經濟必須是一個減碳的循環經濟。循環經濟是一種社會模式，其中廢棄物被最小化，資源被重複使用或回收，以創造出新產品或服務。它被定義為「通過系統性地消除廢棄物並最終回收或再利用所有材料，將資源用於最有效和可持續利用的系統。」循環經濟旨在減少產品和廢棄物對環境的影響，並通過降低廢物收集和處理成本來改善經濟。