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寶雅股東會通過配24元股利 旗下兩通路今年都展新店型

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶雅總經理陳宗成。圖/寶雅提供
寶雅總經理陳宗成。圖/寶雅提供

寶雅（5904）今（30）日召開股東會，承認去年財報，並承認每股配發現金股息23.9元及配股票股利0.1元。寶雅總經理陳宗成表示，今年除了寶雅推出全新店型「POYA Beauty」，寶家今年也計畫推出全新店型「融合式店中店」，以POYA雙品牌概念，在寶雅店內有寶家的品牌專門店，主打以平價、多元品牌、時尚美妝、居家生活等豐富選品。整體實體門市今年會維持雙位數成長，但仍會以大環境的變化做轉滾動式調整。

寶雅股東會通過去年年報，年營收194.8億元，年增11.5%，稅後純益20.68億元，年增12.4%，每股純益20.26元。陳宗成表示，除了寶雅，寶家今年也將持續展店，並推出新店型「融合式店中店」，將POYA寶雅不管是國內外美妝保養品、開架及醫美保健品牌、各式帽襪、內著服飾、百搭配件、生活良品、居家美學、各國休閒食品飲料、繽紛飾品、品牌專櫃等多元品類，以及寶家POYA HOME舉凡家用五金、層架收納、 3C家電及食品量販等各式商品，規劃出複合式購物聖地，全面性滿足各年齡層的生活需求。

瞄準解封後彩妝強勢回歸的狂歡潮流，寶雅今年度年推出全新店型「POYA Beauty」，更在信義區打造POYA Beauty形象概念店 ，整體氛圍設計有別於過去寶雅店型，以明亮舒適為概念主軸，透過數位看版、播放教學影片等，增加消費者互動。商品結構方面，將美妝占比提高到五成以上，擴大保養品、醫美、彩妝等品項，並主打在貨架的陳列上能更完整豐富，也巧妙運用空間更方便消費者選購，過去桃粉色的寶雅品牌色也轉用柔和色系的甜粉色系，也預示著品牌年輕化及符合現代人講求精緻且富有表現力的轉變。

此外，今年度POYA寶雅實體門市全力打造全方位的數位場景，發展更多實體門市延伸到數位的附加服務，要在實體和數位的規畫中達到完美的平衡，並持續提升服務體驗。

寶雅 寶家 股東會

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