佳世達旗下明基醫院擬在港掛牌 攻大中華、東南亞商機

佳世達（2352）持續擴大醫療事業布局，目前已進入IPO輔導的明基醫院，規劃將於香港掛牌，佳世達董事長陳其宏今（29）日指出，期望明基醫院可以成為橫跨東南亞和大中華區的大型醫療服務集團。

佳世達今日舉行股東會，會後媒體詢問明基醫院掛牌進度，以及集團營運展望及景氣看法。

佳世達財務長洪秋金表示，明基醫院已啟動上市輔導，雖然希望越快越好，但以時程來看，今年應該是沒機會（上市），要考量價格及時間點，整體來說，明基醫院IPO案正如火如荼進行。

陳其宏分析，很多大陸專科醫院集團在香港上市，而佳世達集團對明基醫院未來發展規劃，是希望能夠把過去累積的成績 ，接下來加速發展，將明基醫院打造成橫跨東南亞跟大中華區的國際級醫療集團。

陳其宏表示，近幾個月醫院成長力道與能量已回到疫情之前，去年佳世達投資廣西東暉醫院，該院靠近越南河內，是佳世達接下來可能的布局。

陳其宏指出，醫療事業是最能加速和凸顯集團差異化的特點，醫療一定是我們未來發光發熱、最能產生效益和價值的新事業。

佳世達今年以來積極擴大醫療相關布局，以通路先行和醫藥不分家的策略思維，提高明基醫院持股，並投資諾貝兒寶貝（丁丁藥局）股權28.54%，透過藥局通路掌握需求趨勢的變化，期望能以佳世達的創新科技能力結合藥學專業，聯手拓展樂齡通路服務的商機。

佳世達總經理黃漢州表示，南京明基醫院、蘇州明基醫院分別在今年5月12日慶祝成立15周年及10周年，結合醫療、教學、研發、營運「四位一體」，醫療服務深獲病患肯定，每年服務民眾超過200萬人次，在集團轉型醫療策略上，可整合促進發展醫療器材事業，在集團醫療投資上具有重大的樞紐地位。

針對庫存部分，佳世達去年已開始降低庫存水位，IT業務部分今年首季已回到2019年水準，至於網通仍有缺料情況，因此庫存水位較高，佳世達預計，等零件料況紓解，相信庫存可以有效去化。

至於在營運方面，黃漢州指出，產業景氣「谷底」在今年首季，第2季隨著庫存回補、訂單有回流，只是復甦多快目前仍看不出來，畢竟本季還是傳統IT產業淡季，下半年才是傳統旺季，雖然擔心客戶拉貨保守，但整體產業趨勢已往上走。

從總體經濟來看，陳其宏分析，今年首季是谷底，第2季將優於首季，從過往經驗來看，下半年通常比上半年好；至於佳世達自身，不同事業群表現不同，總體來說，今年還是辛苦的一年，大家要審慎看待，需求不會快速復甦。