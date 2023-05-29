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迎夏 新竹老爺西班牙美食節熱情登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹老爺西班牙食尚周—多款道地西班牙料理。業者／提供
新竹老爺西班牙食尚周—多款道地西班牙料理。業者／提供

時序入夏，新竹老爺酒店Le Café自助餐廳即日起至6月30日推出為期一個月的「西班牙食尚周」，由主廚鄭文彬設計多道色香味俱全的西式佳餚，邀請饕客來一場異國味蕾旅行。

此外，活動期間午、晚餐加碼供應水果酒暢飲，用餐還可抽餐券，平日每人980元起，活動詳情可上官網查詢

新竹老爺指出，這檔美食節是由累積20多年專業中西料理廚藝的Le Café主廚鄭文彬親自主持，嚴選肉品、鮮魚、貽貝等頂級海陸食材，並運用西班牙傳統料理手法，推出多款西班牙經典料理包含「西班牙傳統海鮮烤飯」、「紅酒燉牛尾」、「西班牙蒜味鮮魚」、「安達魯西亞燉牛肉丸」、「格拉那達香草雞肉卷」、及「西班牙小點Tapas」等多道必嘗美饌。自助式餐檯上隨時提供鮮蝦、肥蟹、炸生蠔等選擇。

主廚首推經典的西班牙傳統海鮮烤飯，選用大量貽貝、中捲、蝦子等海鮮來提味，加入洋蔥、茄汁、豌豆仁、番紅花及白酒調味與生米入鍋燜燒，起鍋前佐入大蒜醬提升香氣，米飯粒粒皆吸滿海鮮高湯精華，濃郁入味的鮮甜味，是必品嘗的經典美食。另一道紅酒燉牛尾，將牛尾切塊後加入洋蔥、多種鮮蔬與高湯及紅酒特製醬以小火燉煮，一吃入口即化。

除了Le café自助餐廳推出西班牙食尚週，大廳酒吧以及老爺鐵板燒餐廳一起響應活動同步推出西班牙套餐供饕客選擇，活動詳情可上新竹老爺酒店官網查詢或電洽03-563-1122轉352。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹老爺西班牙食尚周—主廚首推經典的西班牙傳統海鮮烤飯。業者／提供
新竹老爺西班牙食尚周—主廚首推經典的西班牙傳統海鮮烤飯。業者／提供
新竹老爺西班牙食尚周—多款道地西班牙料理。業者／提供
新竹老爺西班牙食尚周—多款道地西班牙料理。業者／提供

西班牙 海鮮 紅酒

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