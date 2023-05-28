兩岸航點復飛 載客增兩倍

疫後旅客量快速增加，兩岸在直航航點陸續復飛後，航班及旅客量逐漸成長，據交通部最新統計顯示，今年1月兩岸直航客貨運有1,195起降架次，其中載客7.8萬餘人次，4月航機起降架次激增近一倍至2,327架次，載客人次則成長二倍多到24.4萬餘人，預期7、8月暑假期間還將有航點復飛，若兩岸再開放旅行團往來，將會出現一波載客爆發潮。

據指出，因疫情兩岸僅保留北京、上海、廈門、成都等四個城市可以載客，去年底疫情趨緩，航空、觀光和商務旅客都希望可盡快恢復其他航點載客服務，以便利兩岸民眾往來。

後陸委會宣布開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等十個定期航班航點，有需求但尚無條件恢復定期航班航點，包括了瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林以及徐州等13個航點暫規劃得申請包機。

交通部官員表示，截至目前，除原來四個城市、五個航點（上海有虹橋、浦東兩個航點）外，我再開放的十個固定航點現已有深圳、廣州、杭州、南京、重慶、福州等六個城市復航，合計兩岸飛航十個城市、11個航點，7、8月暑假期間有航空公司計畫增班，其他航點也可望陸續復飛，至於包機航點部分，目前暫無業者提出飛航申請。

交通部統計顯示，去年全年兩岸直航載客數為32.8萬餘人次，今年前三個月已超過全年總載客量有33.8萬人次，1至4月兩岸直航載客數共58.3萬餘人次，復甦快速。

不過，貨運部分今年前四個月共載重4.4萬餘公噸，較去年同期的6.3萬餘公噸減少了約1.9萬公噸。