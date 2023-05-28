兩岸航點復飛 載客增兩倍

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

疫後旅客量快速增加，兩岸在直航航點陸續復飛後，航班及旅客量逐漸成長，據交通部最新統計顯示，今年1月兩岸直航客貨運有1,195起降架次，其中載客7.8萬餘人次，4月航機起降架次激增近一倍至2,327架次，載客人次則成長二倍多到24.4萬餘人，預期7、8月暑假期間還將有航點復飛，若兩岸再開放旅行團往來，將會出現一波載客爆發潮。

據指出，因疫情兩岸僅保留北京、上海、廈門、成都等四個城市可以載客，去年底疫情趨緩，航空、觀光和商務旅客都希望可盡快恢復其他航點載客服務，以便利兩岸民眾往來。

後陸委會宣布開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等十個定期航班航點，有需求但尚無條件恢復定期航班航點，包括了瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林以及徐州等13個航點暫規劃得申請包機。

交通部官員表示，截至目前，除原來四個城市、五個航點（上海有虹橋、浦東兩個航點）外，我再開放的十個固定航點現已有深圳、廣州、杭州、南京、重慶、福州等六個城市復航，合計兩岸飛航十個城市、11個航點，7、8月暑假期間有航空公司計畫增班，其他航點也可望陸續復飛，至於包機航點部分，目前暫無業者提出飛航申請。

交通部統計顯示，去年全年兩岸直航載客數為32.8萬餘人次，今年前三個月已超過全年總載客量有33.8萬人次，1至4月兩岸直航載客數共58.3萬餘人次，復甦快速。

不過，貨運部分今年前四個月共載重4.4萬餘公噸，較去年同期的6.3萬餘公噸減少了約1.9萬公噸。

交通部 疫情

延伸閱讀

兩岸增加直航航點 航班及旅客量激增

福州—台灣航線22日復飛 首班載客率逾9成

2千億產業投資母基金 重慶成立

香港人手荒 外航復飛泡湯 多付地勤4倍價錢也沒法

相關新聞

造船廠三強 在手訂單900億

國艦國造新標案包括「康定級軍艦-船艦載台性能提升案」、兩艘輕型巡防艦，以及五艘沱江級軍艦船體建造案陸續完成，三大造船廠台...

接待中心變身「好喔」網美餐廳 容拓再推「蜜境」茶飲

中部知名建商容拓建築在台中大坑開設的IG打卡熱門餐廳－「好喔」貨櫃屋景觀餐廳，今(27)日歡慶三周年，餐廳負責人、容拓建...

泰山股臨會 兩派激戰

泰山經營權之爭已經到了末日之戰，由市場派龍邦召集的股東臨時會，將在5月31日召開，據了解，近期法院有望宣布公司派阻開會的...

產業用地變更 中央擬強制蓋社宅

各縣市陸續變更都市計畫提供產業發展用地，使勁招商拉抬就業、吸引人口進駐，卻造成變更土地周邊房地價格高漲，反讓在地年輕人買...

兩岸旅遊／雙邊觀光逆差…成隱憂

對於兩岸觀光旅遊市場變化，南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男昨（27）日為海旅會駐台主任任佳燕26日一席話感到憂心，他認為...

兩岸航點復飛 載客增兩倍

疫後旅客量快速增加，兩岸在直航航點陸續復飛後，航班及旅客量逐漸成長，據交通部最新統計顯示，今年1月兩岸直航客貨運有1,1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦