泰山股臨會 兩派激戰

泰山經營權之爭已經到了末日之戰，由市場派龍邦召集的股東臨時會，將在5月31日召開，據了解，近期法院有望宣布公司派阻開會的假處分判決。假設法院核准開會並改選，熟悉公司治理專家表示，公司派可以用兩方式反制，去法院提股東會決議無效，或禁止新選任董事行使職權。

另外，泰山日前公告，將於7月17日配發每股現金股利4元，創下上市以來新高。

龍邦引用公司法「大同條款」，結合七名合計持有泰山逾50%股數的股東，預計於5月31日召開股東臨時會，提前全面改選六席董事以及獨立董事三席。

龍邦表示這項召集完全合法，這也掀起市場派對決公司派的經營權戰爭。

龍邦召集股東臨時會改選，公司派也沒坐以待斃，為了阻5月31日股臨會召開，5月4日公告聲請假處分。

據了解，近日法院有望出現判決結果。如果法院核准開會改選，熟知公司治理專家表示，公司派將有兩方式反制，一是到法院提股東會決議無效，或是禁止新選任董事行使職權。