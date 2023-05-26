看好台南觀光！福泰集團進駐大億麗緻 將斥資10億整建

台南首家五星級飯店大億麗緻酒店熄燈3年，因位在市中心蛋黃區，市長黃偉哲積極關注重新再營業，疫情過後拚觀光之際，終於傳來好消息，由福泰國際旅館管理顧問(股)公司承租該大樓，租期20年，未來將投入10億元、約2年時間整修，並引入日本飯店品牌，打造315間客房之五星級國際觀光旅館，預計2025年第一季開幕。

黃偉哲表示，3年多來，大約超過10幾家國內外知名品牌陸續與國泰人壽接洽。現在終於確定由福泰飯店集團向國泰人壽承租該大樓，申設國際觀光旅館。2023年台南旅宿家數已突破800家，穩居六都之冠，且客房收入持續成長並逐漸恢復疫情前表現，相信福泰飯店集團的加入，將為台南觀光產業挹注新量能。

市府觀旅局代理局長林國華表示，台南在2020至2022年期間住宿率連續3年六都第一，在2022年住宿率更是排名全國之冠，成績亮眼前景看好，也成功促成本次招商。福泰集團與國泰人壽將共同投資10億元，預計申設315間客房的國際觀光旅館。

林國華說，觀光旅遊屢開紅盤後市持續看漲，福泰飯店集團與國壽並已完成議約進駐原大億麗緻酒原建物，南市府疫情期間除以紓困輔導與低度觀旅活動舉辦，陪同旅宿業者渡過艱困時期之外，更持續輔導業者服務品質的提升。