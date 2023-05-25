人口成長等於房價漲? 南二都人口減少 房價卻走揚

少子化與高齡化之下，人口紅利成為各都主要課題，依據內政部資料，觀察近10年六都人口數及平均房價變化，桃園人口大幅成長12.3%，堪稱人氣最強都會區，房價漲幅也達66.3%；但台南市及高雄市人口分別減少1.4%與1.6%，房價卻也分別大漲69.7%、50.7%，人口及房價反向成長。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，台南市及高雄市受科技園區議題及疫情資金潮帶動，加上房價基期低，故人口尚未大量隨科技業南漂，房價卻率先反映。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，購屋者應選擇人口移入與就業機會落實的區域，不盲從話題熱度，避免買到套到，有常住人口撐房市，長期持有才安全。

六都10年來人口數量及房價變化，在人口部分六都各有增減，台北市減幅7%是六都減少最多者，桃園市人口正成長12.3%，漲幅遙遙領先其他五都；房價則是全面走揚，台中市成長最多，漲幅73.7%，每坪平均達29萬元；桃園、台中、台南及高雄都從1字頭晉升至2字頭，雙北價格本就高，房價漲幅不如中南部。

郎美囡指出，桃園市多年來航空城計畫及工業區、科技園區吸引企業進駐並增加就業人口，房價漲幅雖非最高，但表現穩健。台中市幾乎每個重劃區都有重點話題，從交通建設、園區發展到購物中心，加上地理位置居中，南來北往便利，公司企業設點不少選擇台中，住宅推案量大，買方也相當買單，一路推升價格走揚。

反觀台北市雖然政經資源匯集，但高房價將人擠壓至其他縣市，隨著大眾運輸網絡愈來愈密集，通勤台北的時間成本降低，此外，各都福利政策漸漸並駕齊驅，人口從台北往桃園、新北移動的愈來愈多。