逆勢衝！台南首季預售屋交易大增近5成 專家揭因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

永慶房產集團統計實價資訊，今年年第一季全台七都預售屋交易1.22萬戶，較去年第四季減少9.7%，較去年同期減少37.5%，顯見全球經濟下行、平均地權條例政策已對第一季預售屋交易件數產生影響。

觀察2022第一季至2023年第一季預售屋交易量的變化，七都中除台南、高雄年減幅較和緩，其餘台北、新北、桃園、新竹縣市、台中五都，預售屋交易量大多呈現逐季減少的趨勢，2023年第一季年減幅高達30%以上。

其中，台北、新竹縣市、台中預售屋交易量減幅最為驚人，分別為63%、56%、52%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台中、新竹、台北第一季預售交易量較去年同期減少一半以上，主因有三：包括一、全球經濟下行，民眾購屋能力減弱。二、平均地權條例修法通過，投機炒作陸續退場。三，預售屋價格持續攀高，消費者追價力道減弱。

她指出，七都中台南情況比較特別，2023年第一季預售屋交易量台南市逆勢成長，季增46.7%，是七都中唯一正成長的縣市。

陳金萍分析，實價資料顯示，台南安南區今年第一季推案戶數達1800多戶為七都之最，新建案銷售放量推波助瀾。

另外南部科學園區所提供就業機會增加園區客購屋需求，安南、善化、新市等行政區第一季預售屋交易有顯著的增長，讓台南市今年第一季交易量僅次於去年第一季，是近五季中次高季度。

陳金萍提醒，房市通常是「量比價先行」，交易量持續萎縮的狀況下，有望帶動價格出現修正。由於去年住宅類建照核發數量高達18萬戶，潛在新建案件數量仍然可觀，必須留意未來新屋供給量大的區域可能累積大量賣壓。

此外，平均地權條例修法上路之後，預售屋將以自用需求為主流，投資需求量減，也可能讓餘屋量持續增加。因此，好地段、合理價格與符合市場需求的預售屋產品才更有機會脫穎而出。

示意圖／永慶房屋提供
示意圖／永慶房屋提供

預售屋 平均地權條例 建案

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