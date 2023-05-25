房價在跌是真的！樂屋網：18區下跌 最重跌2成

近日副總統賴清德一席「房價在降」言論，引發網友炸鍋，認為是平行時空，不過房屋搜尋平台「樂屋網」統計全台六都158個行政區房價，發現台中市的潭子和大甲，房價跌幅雙雙超過20%，高雄市新興區房價也下降15%以上。

不過大多數地區的房價波動似乎仍處於盤整階段，有些地區的價格仍在持續上漲，總體來說，房價並未跌到「有感」。

樂屋網以去年5月至今年4月，六都行政區平均房價與前一年度進行對比，刪除1年內交易量少於400筆的行政區，結果顯示全台共有18個行政區房價下跌。

台北市的12個行政區中，超過一半的行政區出現跌價，其中松山區跌幅最大，單價由每坪9字頭回落至8字頭，其次是文山區，跌幅達到8%；中山區的房價也從8字頭跌至7字頭。

其他地區如萬華區、大安區和中正區，房價也有微幅波動。

新北市中，跌幅最大的是新店區，下跌了近8%，其次是三芝區；桃園市只有大園區的房價略微下跌2%，其他行政區的價格幾乎全面上漲；然而，在這次六都跌價行政區中，跌幅最大的當屬台中市，房價下降超過了20%，甚至接近30%。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，本次上榜的跌價行政區，除台北市外，幾乎都是當地的蛋白區率先出現價格鬆動，如台中市的潭子、大甲，台南市的佳里、麻豆等，顯見在市場不穩，價格渾沌不明的情況時，重大建設到位，生活機能完善的傳統蛋黃區，對價格的抗跌保值性也會更強。

例如潭子，受到北屯區房市激勵所帶動的外溢效應，近2年房價成長快速，隨著房市降溫，房價不僅下跌了近30%，交易量也縮減了3倍，價量齊跌，大甲地區則因人口結構老化等因素，房價支撐力道有限。

洪安怡補充，過去高雄市在台積電等相關建設議題帶動下，有些地區房市出現過熱，而今房市趨冷，不斷衝高的房價也明顯出現疲態，如靠近高雄車站的新興區，本就是人口密集的老舊市區，可開發素地有限，區內交易主要仍是屋齡較高的中古屋，缺乏新建案的價格推動，房價也難以上升。