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排一小時才領到…中鋼股東會紀念品「傘Q」首日發放 網上已現轉賣潮
中鋼今（24）日開始發放股東會紀念品「傘Q」，首日發放，各地即湧現領取人潮。沒想到有人才剛拿到紀念品，便轉手丟到網站上轉賣，目前最高價為469元。
中鋼今日開始發放股東會紀念品「傘Q」，各地湧現領取人潮，位於台北市中華路一段的紀念品發放處，隊伍更綿延數十公尺，股民約要花上十到二十分鐘才會拿到紀念品。
不料，今日才剛發放，蝦皮購物網站、PTT上已有人開始出售「傘Q」，價格多落在300-400元之間，目前最高則喊到469元，台北市、台中市、台南市等地區都有人在販售。
至於轉賣股東會紀念品是否會觸法？據《Yahoo奇摩新聞》報導，律師表示，從民法的角度來看，即使股東會紀念品上面有加註「不得轉售」，仍然可以販售，並不會有違法、有刑責的問題存在，頂多只是違約。但若「附有註冊商標」的贈品有註明不得轉售時，若民眾轉賣，便可能涉及商標法的刑事責任，建議民眾到智財局商標檢索系統查詢。
中鋼今年的股東會紀念品「傘Ｑ（Thank you）」為一款粉藍色折疊傘，可抗風遮雨兼具抗UV功能，最大特點是展現「韌性中鋼」特質，傘布及傘骨原料均採用MIT台灣在地低碳製程。今日開始發放，首先由持有1,000股整張股票的股東領取，後續還會發送給持有1至999股的股東領取，將持續到6月1日。
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