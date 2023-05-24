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百萬股東排隊去！中鋼發股東會紀念品「傘Q」她排了一個半小時
中鋼（2002）今（24）日開始發放2023年股東會紀念品「傘Q」，首先由持有1,000股整張股票的股東領取，後續還會發送給持有1至999股的股東領取，中鋼股東人數已達115萬人，因此，發放股東會紀念品的場所是人潮洶湧。
中鋼表示，2023年股東常會委託書受託代理期間為5月24日至6月1日，例假日除外，限1,000股以上的股東可憑委託書兌領股東會紀念品；未於受託代理期間交付委託書的股東或持股未滿1,000股的股東，需先完成電子投票，並在6月26日至6月28日上班時間持身分證明文件至指定地點領取；或於6月16日股東會當天親自出席股東會領取紀念品。
中鋼115餘萬股東中，約有32萬餘人為零股股東。
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