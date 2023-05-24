中華車MG車款奏功！再調高今年銷售預估、提前產能擴增進度

中華車（2204）MG新品牌奏功，原本全年目標10,500台，上修至1.2萬台。同時中華車對應MG的需求調整產能，已從年初單月700台增至1,000台。

中華車今（24）日法說會時表示，中華車對應MG的需求，調整產能較原定計畫更快，在5月已達到1,000台，而且中華車持續拉高單月產能，將從1,000台再增至1,500台。在新產能的挹注下，原本訂車到交車大約要四個月以上，未來有機會縮短到二至三個月。

中華車並指出，MG今年第1季約挹注中華車16億元的營收，提高中華車稼動率約20%。今年第3季末還要再導入一台全新車款，依中華車的策略，今年、明年都將導入一款全新車款加入國產，至於選擇MG的什麼車款，中華車目前正就所有的車款進行評估，選擇最適合台灣市場的車款。