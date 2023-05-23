252件都更案已核定卻未動工 賴正鎰：賠錢生意沒人做

全國商總主席賴正鎰今（23）日表示，政府加速都更、危老重建，雖核定公告實施，但因營建成本飛漲、拆遷問題等，許多都更案在核定公告實施後並未動工，建議政府應從平穩物價、解決缺工、強化拆遷公權力三大方向速謀對策。

鄉林不動產研究室指出，根據營建署資料顯示，台北市去年核定都市更新案件計40件，今年1-4月已核定12案；新北市去年全年核定20件，今年前4月已核定10件，速度與件數的審核腳步明顯加快。

不過，六都已核定公布的都更案件，至今尚未開工案件高達252件。

鄉林不動產指出，都更案在核定公告實施後卻又沒有動工，可能是與新冠疫情影響、政府緊縮土建融貸款成數、營建成本持續上漲、工程發包不易、建物申請取得建照後展期開工、央行連續升息造成房市短暫觀望需求減少、現住戶拆遷補償談不攏等七大原因有關。

賴正鎰表示，都更案件作業很長，十年是司空見慣，近年缺工、缺料，每坪營造成本幾乎是翻倍，建商推都更事實上要達到損益平衡很困難，俗話說，賠錢生意沒人做，擔心做了反而虧錢，小型建商乾脆拖著不開工。

此外，疫後百業拼復甦，很多產業擴大徵才面臨招不到人手的缺工困境，年輕人寧願從事服務業也不願意到工地工作，營建人力老化和斷層問題也造成工程發包的窘境。

他表示，這二年全台每坪營建成本均價從9萬漲到15萬元，台北市漲幅更達100%，每坪從12.5萬漲到25萬元，新建案工程預算一再向上追加，又遇上平均地權條例修正案將上路、房市降溫，有些建商真的就封盤暫停推案。