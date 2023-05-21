成衣雙雄新品 搭綠色潮流

因應綠色環保節能省碳潮流，也為提升產品價格、毛利，成衣雙雄持續投入研究高科技、功能性纖維材料，開發對環境友善、低碳生產之紡織品，其中儒鴻與上游紗等合作，推出聚酯回收布及省碳布等新機能產品，聚陽鎖定健康智慧布料，將成未來營收獲利成長動能。

聚陽董事長周理平表示，因應時尚產業投入永續環保潮流，以及民眾對健康機能追求，除與上游業者共同開發降解、Recycled Poly、BCI Cotton、植物染等環保材質，並因應極端氣候，協同品牌客戶一起研發全年性、跨季節性款式設計。

周理平透露，聚陽近年以「大健康生活」為主軸，聚焦溫控、ECG/心跳感測、發熱/智冷溫控、EMG肌肉感測、EMS電刺激等產品面向，開發更高階智慧產品，以提高產品附加價值與獨特性，目前已初步獲得成果。據了解，聚陽開發的智慧布料已獲客戶認可，最快明後年上市，但因保密協定關係，目前還無法揭露更多訊息。

對於製程生產部分，周理平指出，積極引進各種創新應用，例如各項自動化設備研發與導入，運用AI演算法建立高效與智慧化作業機制與系統，強化運籌與管理績效。

圖／經濟日報提供

儒鴻董事長洪鎮海表示，機能性布料是儒鴻核心產品，除持續引用新原料、新設備研發新製程與產品外，針對環保及高端布種市場，不僅增加人才與設備投入，在織布、染整製程方面，也持續續投入新技術開發，擴展機能性布料應用。

儒鴻發言人羅仁傑說明，經過近二年研發，與上游紗廠一起開發的Softform系列布料，具有棉感、蓬鬆、好手感優點，且生產過程可減輕碳排，符合未來ESG節能省碳趨勢，相當具有競爭力。

洪鎮海指出，透過與上游原料商及下游客戶共同開發的合作模式，結合儒鴻垂直整合優勢及一次性購足服務，與客戶一起開發利基型布料，一方面協助客戶發展成衣品牌或市場，也可逐步提高ODM比例，增加產品獲利能力。