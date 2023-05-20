廣達「游智盃創意程式競賽」首獎 仁善等四所國小共同奪得

廣達（2382）今（20）日表示，歷時近半年的第四屆「廣達游智盃創意程式競賽」，經過激烈的長跑賽程之後，今天傍晚於國立臺灣科學教育館圓滿劃下句點，最後由桃園市仁善國小、苗栗縣新南國小與由臺南市安順、勝利國小合組隊伍共獲特優首獎殊榮。

本屆主題鎖定聯合國永續發展目標SDGs 11「永續城鄉」的理念，吸引來自全國905對的國小學童組隊參賽，參賽實作選手高達1810人，是「廣達游智盃」舉辦以來，參與競逐最多隊的一次。今天的決賽，共由入圍的101支隊伍進行現場大對決，挑戰孩子的臨場反應與抗壓能力。

決賽分上午準決賽與下午總決賽兩大部分，入圍隊伍必須先在上午不插電「運算思維」及「機電整合」的「關卡任務」上取得前30名優勝，才能晉級下午採「迷你黑客松」(Mini Hackathon)模式的「達文西挑戰」總決賽，最極限的挑戰是，創作題目當場才公布。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，期待透過這樣的創意程式競賽，來啟發國小學生對程式語言的興趣為目標，讓剛接觸程式語言的學生都有展現的舞台，並鼓勵更多學校進行程式相關課程，以帶動全國程式語言學習風氣。尤其，進入總決賽的孩子們，必須在100分鐘內與隊友一起腦力激盪、彼此合作來解決問題，還要將解決方案實際打造出來。

徐繪珈強調，過程中除了考驗孩子們基礎的程式能力、團隊合作與統整能力之外，我們更希望藉此培養孩子的創新思維，去思考要如何在限定的條件下提出一個既充滿創意、又具體可行的解決方案。

現場公布的「達文西挑戰」題目以「能幫助鳥鄰居在城鎮中安心育兒與生活的裝置」為題，讓小學生充分發揮。獲得特優首獎三隊，桃園市仁善國小傅宥心、陳璵捷同學以「科技未來鳥屋」為發想，設計環境辨識系統，當小鳥遇到狀況時，會自動報通管理人員。發表時口語表達清晰，獲評審一致好評。

苗栗縣新南國小的范秉浤與張昕澄，專為藍鵲設計出一款防止窗殺、路殺以及遭其他動物攻擊的保護裝置；臺南市由安順國小林瑀喬與勝利國小郭庭妤合組隊伍，設計出餵食、防止意外發生的安全聰明智慧小屋，前者可行性高，後者創意佳而獲評審青睞。

本屆競賽，除了由新北市政府與廣達文教基金會共同主辦之外，台師大資工系運算思維推動小組同時加入運算思維出題行列，在產官學聯手下，讓這個比賽更具前瞻性。