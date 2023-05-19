安特羅腸病毒疫苗7月正式在台供貨 下一步將搶進東協

安特羅（6564）今（19）日宣布，該公司的腸病毒71型疫苗EnVAX-A71將於7月底正式在台供貨。另外，隨著EnVAX-A71在越南的三期臨床試驗完成收案，安特羅也將進一步拓展東南亞與中國大陸的嬰幼兒市場。

安特羅生技昨日舉辦【制伏腸病毒，爸媽更安心】記者會，對外說明腸病毒在亞洲流行的狀況，腸病毒自1998年台灣首次爆發嚴重感染，共405 名併發重症、78 名幼童不幸死亡，重症致死率達19.3%，其中引起神經系統嚴重併發症之主因為腸病毒 71 型。

安特羅EnVAX-A71疫苗，是透過母公司國光生細胞培養技術平台來進行生產，利用生物反應器生產製造，具有品質一致性高、純度高且適合大規模商業量產等特性，目前已接受全台醫療院所預購。針對疫苗接種針數問題，安特羅腸病毒71型疫苗EnVAX-A71需施打兩劑，兩劑間隔28天。

安特羅總經理張哲瑋強調，EnVAX-A71疫苗前後開發時間耗時13年，未來會持續拓展腸病毒快篩、二價疫苗等產品線，也希望更完善疫苗產品線，目前致力於新型日本腦炎疫苗、肺炎鏈球菌疫苗研發等。

他表示，除了腸病毒71型疫苗，安特羅觀察近年腸病毒經常性流行多為A 族克沙奇病毒所引起，手足口病也多為A 族克沙奇病毒、及腸病毒71 型(EV71)造成，因此安特羅目前也正尋求研究單位共同開發EV71與克沙奇CA16二價疫苗、同時也正在研發腸病毒71型快篩，期盼未來可有更多利器幫助對抗腸病毒，給國內小兒更廣泛保護力。

除此之外，安特羅也希望更完善安特羅疫苗產品線，因此目前也致力於新型日本腦炎疫苗、肺炎鏈球菌疫苗研發等，盼能提供更安全的公衛環境，布局台灣精準健康未來。