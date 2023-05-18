勤業眾信：私法人購住宅許可制 免經許可須符合規範

平均地權條例已在今年2月8日公布實行，內政部在二月至三月間完成四項子法規修法預告；於4月25日再增訂五項子法，分別為「私法人買受住宅許可制、限制預售屋、新建成屋換約轉售及檢舉獎金制度等規範」，該草案預告至5月15日，勤業眾信聯合會計師事務所今（18）整理政策重點與完成預告之子法。

其中，較受到關注的政策重點項目包含限制預售屋、新建成屋換約轉售以及私法人買受住宅許可制的相關子法，茲將該兩項重點項目之子法彙整如下：

限制預售屋、新建成屋換約轉售

子法研訂原則係限簽約後發生重大事故才可換約，避免變相炒作，分為公告得申請讓與或轉售情形以及無須申請情形：

1. 公告得申請讓與或轉售情形

▪ 本人因非自願離職且逾六個月未就業

▪ 本人或其家庭成員罹患重大傷病或特定病症須六個月以上全日照顧

▪ 本人或其家庭成員之房屋，因災害毀損而不堪居住，須另行租屋

▪ 本人或其家庭成員發生意外事故，致第三人重傷或死亡

▪ 買受人死亡，繼承人無意保留

▪ 共同買受人間之轉售或讓與

2. 無須申請情形

▪ 配偶、直系血親或二親等內旁系血親間之換約

▪ 簽約後死亡，其繼承人依法繼承之換約

▪ 私法人因合併依法承受，或解散清算後財產歸屬之換約

私法人買受住宅許可制

該條列規定已考量私法人執行業務需要，分為「免經許可」及「需經許可」二種，其中，「需經許可」之住宅，在取得後應受五年不得移轉限制，子法研訂規則原則係依照實務上私法人買受住宅的目的與用途，再作進一步的周延規範，私法人買受住宅有公益性、必要性，且具共識者，列為「免經許可」，而私法人為正常經營需要買受住宅，列為「需經許可」。

1. 公告免經許可情形

▪ 公(國)營事業或受政府捐助之財團法人

▪ 買受不良債權擔保品政府公開標售之住宅

▪ 經紀業買受瑕疵物件

▪ 法院拍賣

▪ 文化資產

▪ 優先購買權

▪ 都市更新

▪ 危老重建

▪ 合建

2. 需經許可項目

▪ 宿舍使用，但不得超過員工人數

▪ 具規模之出租經營使用，持有同一使用執照內五戶以上

▪ 衛生福利機構場所使用，例如長照機構等

▪ 合作社買受住宅，供社員共同使用

▪ 合建、實施或參與都更、危老

▪ 其他經內政部公告之用途