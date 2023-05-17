救觀光業缺工潮！晶華發表永續人才策略 「iGPS職場導航地圖」計畫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華國際酒店集團今日對外發表「2023年永續人才策略」人資長李靖文現場說明全新的「iGPS職場導航地圖」計畫。記者黃淑惠攝影
晶華國際酒店集團今日對外發表「2023年永續人才策略」人資長李靖文現場說明全新的「iGPS職場導航地圖」計畫。記者黃淑惠攝影

觀光業缺人，晶華（2707）國際酒店集團今日對外發表「2023年永續人才策略」人資長李靖文現場說明全新的「iGPS職場導航地圖」計畫，要了解Z世界的思維，要轉換視角，從人格特質的角度出發，鼓勵年輕人進入職場探索世界。

此一計畫將為有志於從事觀光旅館業的人才們，提供一個為期兩年的學習成長、表現自我的舞台、其中「i探索GPS」學程是設計給社會新鮮人的專案、而「i突破GPS」學程則是廣邀在業界已有3至5年工作經驗者加入，只要投遞履歷並通過遴選者，可在報到後的24個月內、選擇集團旗下任3個據點或3個不同屬性的工作崗位任職，透過跨酒店或是跨職能的輪調，探索並確認自己未來職發展方向。

根據聯合國預測，2030年工作人口中Z世代占比約40%，由此可預見未來十年間，這些出生後就在社群媒體與3C產品陪伴下成長的世代將逐漸成為工作職場主力，為吸引世代投入求職市場，企業需要轉換視角，以Z世代的視野打造透過生活與體驗，找尋自獨特價值，並能轉化為職場合適角色的養成環境，幫助年輕人在職場中發揮天賦並逐步成長。

晶華國際酒店集團旗下擁有晶華、晶英、晶泉丰旅及捷絲旅等不同品牌，橫跨人文、都會、休閒等不同風格，面對不同的品牌定位，其服務對象、服務方式以及營運流程都會有不同的標準，參與「iGPS職場導航地圖」計畫的同仁們可以適性選擇，探索最適合自己的職場、學習全面性的餐旅知識、並累積扎實且多樣化的經驗。

職場 GPS 晶華

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