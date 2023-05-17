詹文男 X 黃銘賢 路易莎咖啡創新轉型之路

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
路易莎咖啡創辦人黃銘賢（右）與「數位轉型學院」院長詹文男。數位轉型學院／提供
路易莎咖啡創辦人黃銘賢（右）與「數位轉型學院」院長詹文男。數位轉型學院／提供

在台灣咖啡市場佔有重量級地位的路易莎咖啡，2006年創立至今，已經有500多家分店。創辦人黃銘賢本周四將接受「數位轉型學院」院長詹文男的訪問，暢談路易莎咖啡的經營策略和數位轉型。

黃銘賢畢業於銘傳大學會計系，曾經在星巴克和義式企業工作。創立路易莎後個人曾榮獲創業楷模獎、新創事業金質獎、國家品質獎經營技術典範。創立路易莎這個品牌是想為咖啡愛好者做一杯好咖啡。黃銘賢說「懂得喝義式咖啡才是行家」，咖啡的起源來自於義大利，路易莎是義大利文女神的意思，象徵熱愛咖啡起源的精神，傳遞到每一個咖啡愛好者的身上。

路易莎身為平價、多元連鎖咖啡品牌的盟主，每年以增加70間門市的目標往前邁進。路易莎有一個自創的『黑卡』就是過去的集點卡升級版。黑卡以聊天機器人的概念，由門市跟每個消費者溝通，其實有點像ChatGPT的前身，當時一推出就收到600萬個觸及，到現在已經有180萬個真實會員，經過六年的努力，會員數成長的非常多，我們就以這樣子的一個database來進行後續的經營和思考跟發展。

台灣人很喜歡喝咖啡，每個人每年平均喝咖啡的量是全世界最多的，根據路易莎的統計，從開店時期平均一個人每年喝80杯咖啡，到現在約250杯，成長很多倍。以餐飲連鎖店的經營情況來說，路易莎大概有30%的是信用卡支付，線上支付的比例有些門市甚至高到七、八成，使用現金的比例非常的少，整個市場環境數位化很明顯的在往前推進。現在消費者對咖啡的品質越來越在乎，早期有經典咖啡，現在有莊園咖啡，莊園咖啡從每天一兩杯到現在已經達到三分之一的量，大家對於咖啡品質的要求已更上層樓。

大家對於數位生活的習慣其實已根深蒂固。五年前路易莎開始推廣到店不要排隊，直接找位子坐下點餐，或者上班前就先用特快車點好，到店直接拿了就走。這樣子的消費行為跟模式已經很成熟了，也就是說消費者對於數位的科技接受度很高。三、四年前政府協助路易莎導入資訊系統，把前台的POS機整合好，然後把資訊傳到中央工廠做即時生產，再結合黑卡，現在可以做到自動叫補貨。路易莎還可以用來客數跟人力比，生成完美的班表，調整正職和兼職的比例來提高獲利，大大的提升品牌的品質。

路易莎的成功除了做品牌，了解消費者需求之外，對於工廠的智慧化功能也是相當用心。烘豆場所有的風速火力的排氣管都裝有Sensor去掌控風速，可以進行智慧保養。過去咖啡行業的人戲稱沒有燒過烘豆機的不算烘豆師。所有的排煙管裝了sensor，當氣流的速度開始變慢的時候，代表管道有點阻塞，就是要保養，若不保養就有火災的風險。由這些大量的data去判斷什麼時候保養烘豆機，保障工廠的安全度。

黃銘賢表示，創業前心情相當恐懼，我用熱情想讓每一個人喝到一杯好咖啡，這樣到底是否是正確的決定？到了開店的前一晚，還是會猶豫且緊張的對自己說，真的就是未來了嗎？第一天賣出第一杯咖啡就覺得，這個選擇是對的，雖然創業前6年沒賺到什麼錢，可是是在做自己快樂的事。

詹院長在訪談中問出了許多咖啡行業的秘史，想知道這個行業的特性和如何智慧轉型，本周四將在臉書「數位轉型學院『大師543』」單元首播。

路易莎咖啡創辦人黃銘賢（右）接受「數位轉型學院」院長詹文男的訪問，暢談經營策略和數位轉型。數位轉型學院／提供
路易莎咖啡創辦人黃銘賢（右）接受「數位轉型學院」院長詹文男的訪問，暢談經營策略和數位轉型。數位轉型學院／提供
路易莎咖啡創辦人黃銘賢（右）本周四將接受「數位轉型學院」院長詹文男的訪問，暢談路易莎咖啡的經營策略和數位轉型。數位轉型學院／提供
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路易莎咖啡創辦人黃銘賢（右）本周四將接受「數位轉型學院」院長詹文男的訪問。數位轉型學院／提供
路易莎咖啡創辦人黃銘賢（右）本周四將接受「數位轉型學院」院長詹文男的訪問。數位轉型學院／提供

咖啡 消費 義大利

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