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LaLaport台中店今開幕：3年後年營業額挑戰百億元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
LaLaport 台中店今天開幕，南北館間有連通空橋。記者黃寅／攝影
LaLaport 台中店今天開幕，南北館間有連通空橋。記者黃寅／攝影

日本三井不動產集團在台中開設的首座區域型購物中心LaLaport ，繼南北館相繼在1月和4月試營運之後，全館今正式開幕。集團董事總經理川邊直樹說，以該店方圓5公里內有百萬人口，他們相當看好台中的消費力，今年營業額估計可達65億元，3年後可挑戰每年百億元。

副市長王育敏上午代表市長盧秀燕出席開幕典禮，她說 LaLaport已成台中市新地標，並在全國也打出知名度，因此要恭喜三井集團董事會會長菰田正信。而台中市政府為此案一開始就組成跨局處單位協助，包括都市計畫審查、交通維持計畫，甚至缺工時，勞工局也協助爭取更多的移工，讓LaLaport的所有工程都能如期完成。

她說，這就是台中市政府展現的決心，市府歡迎企業來台中投資，台中市政府一定與企業充份合作，讓投資案能順利完成。王育敏也透露，她自己私下已逛過南館，今天一樣會把握機會買些東西。

川邊直樹說，開館後有9成的專櫃都已開，剩下的1成也會盡快趕上，除了尖峰時間在美食街可能需要等待，其餘時間應該都可以滿足消費者需求。而他們與百貨公司不同之處，在於生活化，例如店裡還有超商和洗衣店，可以讓民眾在此完成一整天的生活所需。

三井集團說，南北館店鋪面積超過2萬坪，有多樣化品牌及商品齊聚，寬廣舒適且明亮的公共空間，複合式的軟硬體規劃，除了滿足購物需求，更適合親子家庭享受一整天悠閒時光。

南館以大型店鋪為主，有日系超市、品牌服飾、生活用品大店等。北館則以中小型且多樣化的品牌聚集，其中有兼具創作體驗機能的品牌店舖，可以體驗購物以外之生活樂趣。兩館各規畫有美食街，南館以異國美食為主，北館則以日系料理為主。

南館與北館之間，分別於2樓(室內)及3樓(戶外)規劃了銜接二館間移動的雙層連通空橋，寬度6米以上，除了能分散人流，亦能縮短移動距離。且3樓部分刻意不加蓋屋頂，天氣晴朗時，緩步行走在空橋上還能一邊仰望天空好不愜意。若遇陰雨天時，設施也貼心的在二館空橋出入口設置愛心傘服務，讓顧客在二館間移動時避免被雨淋濕。

日本三井不動產集團在台中設置的首座區域型購物中心 LaLaport 今天開幕。記者黃寅／攝影
日本三井不動產集團在台中設置的首座區域型購物中心 LaLaport 今天開幕。記者黃寅／攝影
LaLaport 台中店今天開幕，副市長王育敏（右）上午代表市長盧秀燕出席開幕典禮。記者黃寅／攝影
LaLaport 台中店今天開幕，副市長王育敏（右）上午代表市長盧秀燕出席開幕典禮。記者黃寅／攝影
日本三井不動產集團在台中設置的首座區域型購物中心 LaLaport 今天開幕。記者黃寅／攝影
日本三井不動產集團在台中設置的首座區域型購物中心 LaLaport 今天開幕。記者黃寅／攝影
日本三井不動產集團在台中設置的首座區域型購物中心 LaLaport 今天開幕。記者黃寅／攝影
日本三井不動產集團在台中設置的首座區域型購物中心 LaLaport 今天開幕。記者黃寅／攝影

王育敏 消費

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