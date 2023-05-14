經濟選書／企業跨界共創 贏在數位生態

當前，全球黑天鵝事件層出不窮，加上COVID-19疫情無情襲擊，企業想在瞬息萬變、動盪不安的局勢下立足發展，僅做到單打獨鬥與自我轉型往往是不夠的，更應該借力使力，以「跨界共創」、「數位生態」之姿，創造生態成員多贏局面，方能在數位科技快速發展的潮流下突圍而出。

如今，資策會肩負起化育者的重要使命，除了持續輔導產業轉型躍升之外，更走向建構「數位生態」大道，帶領逐漸成型的 數位生態成員在主題上不斷創新、在進展上力求突破。「跨界共創」，正是「數位生態」永續發展的關鍵所在。

為了因應「數位生態」的發展趨勢，本會發展IDEAS（Innovative、Digital、Ecosystem、Advisory、Solutions）策略主軸：數位轉型發展趨勢、策略主軸價值倡議、轉型方法與個案庫、轉型顧問服務模式，以回應產業在創建「數位生態」時的各類需求。

回顧這幾年本會各單位與各團隊的研究、推動與研發成果，既豐富、創新又具價值，因此循著前述IDEAS關鍵軸線，將當前值得驕傲的優異成績收錄於書中，讓各位讀者藉由閱讀，就可快速掌握本會累積多年的豐碩執行成就。

本書取名《企業轉型，贏在數位生態》，以「數位生態」一詞貫穿全文，做為本書各章節發展的核心基石。既以此題目為書名，即是期許讀者未來在助攻產業創建數位生態之時，都能跳脫過往傳統思維的束縛，以「跨界」為手法，朝「共創」大步邁進。

就本會觀點，在架構新興數位生態時，需要方法論知識與標竿案例做為發展後盾，也需要培育專家顧問蓄積人才能量。

當方法、個案、人才三者齊備後，下一步即是聚焦推動策略與達成目標，朝向符合自身需求的數位生態主題予以推進；發展過程中，則需要仰賴來自各界的協作夥伴跨界參與，共同開創多贏局面。

在主題式數位生態型塑運行後，不僅對外需要建立整合行銷機制，以因應產業發展需求；對內推展上，也需要數位產業情報分析與指標評量，做為生態運作支撐。

於此，在前述諸多發展要素交織相乘下，各式新興數位生態順勢誕生，不僅賦予產業全新發展面貌，更帶給產業嶄新市場契機。

這幾年，本會在數位生態推動上可說不遺餘力，近期更繳出亮眼的成績單。

舉例來說，數轉院推出「產業創新化方法STEPS」與「數位生態發展方法R0-R6」，以方法論之姿，引領產業實踐數位轉型與推動數位生態；行銷中心匯集本會數位轉型輔導案例成冊，做為會內經驗傳承的重要知識資產。

人力處打造「ACE School」數位轉型學堂顧問養成，目前本會已培育超過200位顧問專家，助產業數位轉型一臂之力；教研所孕育資通訊人才多年，以數位人才培育之道打響市場名號；資安所面對數位生態風潮時以身作則，以主題方式建構起獨特的資安智慧聯防生態。

ACE School顧問薈萃本會多個單位的研發能量，進一步發展出十大數位生態藍圖，以回應產業趨勢與市場需求；產研所則聚焦前瞻科技與產業動態研究，擔起數位生態發展的重要推手。

本書將前述多單位的專業能量與執行果實集大成，提供讀者未來在建構數位生態時參考及運用。

最後，期許本書能起拋磚引玉的作用，以此引領產業持續創新與變革，攜手跨界共創新興數位生態。