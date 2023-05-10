經濟選書／資策會擔綱 數位轉型化育者

新興數位科技日新月異，全球掀起新一波「數位轉型」浪潮，資策會亦順應國際情勢，毅然肩負「數位轉型化育者」的新角色。

這幾年致力於協助企業累積實作能量與競爭優勢，過程中陸續了解不同行業別的轉型需求。經由一次次的實戰經驗後，本會催生出「產業創新化方法（STEPS）」與「ROAD數位生態發展方法」，培育超過200多位ACE（Architect、Consultant、Evangelist） School顧問專家。

在推動產業數位升級的歷程中，本會察覺產業應對轉型時，首當其衝的挑戰往往是因為「人才」的匱乏，以至於無法順利轉型成功。為解決產業痛點，本會數位教育研究所積極孕育數位人才，針對人工智慧、通訊、資安、跨域、跨國五大領域推動人才培育，期許充裕我國各產業所需人才，在數位浪潮中站穩腳步。

人才培育的前期階段，本會由數位教育研究所調查與掌握企業用人單位的人才缺口後，發展訓用合一認證機制，引導企業快步延攬實戰力數位人才。接著提前部署下一階段，發展數位人才職能訓用合一護照，以量化評估能力指標和實戰力評估模型來建立職能發展系統，同時推行第三方訓用合一，讓人才能夠將所學應用於職場。

在組織結構方面，因應社會變遷與產業變化，且對應數位發展部成立目標與推動方向，本會啟動新一波組織變革，蛻變為當前兩院四所五處全新面貌，業務發展上更力求自我「轉型」， 拓展「第三方」新服務，希望跳脫過往「乙方」角色，以嶄新之姿，持續帶領我國資通訊產業大步前進。

其中，身為我國資安重要防護員的資訊安全研究所，不斷挑戰自我、重新定位，2021年起即邁向「轉型」大道，歷經一年的重塑，翻轉原先以技術研發、計畫思維為主的發展主軸，聚焦建構創新數位生態——資安智慧聯防生態，現階段更朝本會2025年轉型目標成為第三方協力機構。

反思資策會成立的初衷，也是最核心、業界最期待的價值—協助台灣建立一個健康的產業環境，提供產業發展方向的建議。未來，我們將奠基於前瞻與宏觀技術、數位轉型落地應用、資安信賴與數位經濟等主軸願景與各界協作。

《企業轉型，贏在數位生態》集結本會產研所、資安所、教研所、人力處、行銷中心、數轉院與軟體院的技術研發、產業研究與顧問服務的豐碩成果，盼能讓社會大眾與產業先進能更加了解當前本會的數位轉型共創成果、數位生態建構藍圖、自身轉型標竿典範與數位人才培育之道，成為台灣產業轉型最大的助力，邁向共好共榮。

（摘自《企業轉型，贏在數位生態》，經濟日報出版）