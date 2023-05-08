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危機入市？國產署首批地上權過半標脫 最高溢價率四成

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

國產署今年首批地上權今（8）日開標，九宗土地共標脫五宗，標脫權利金合計約10億元，且普遍溢價率不算低，最高達到39.4%，顯示房市雖然冷淡，但仍有業者選擇「危機入市」，相中地上權標的。

國產署今年首批地上權標的共九宗，最後標脫五宗，分別位於台北市大安區、中山區、台中市西屯區、高雄市左營區、岡山區，有半數以上案件順利獲得市場青睞。

不過原先被寄予厚望的台南市東區平實營區案，底價高達24.9億元，開標結果卻意外落馬，以無人投標收場，財政部後續會再檢討相關條件及市況。

此次標脫案件中，北市中山區商業土地位於條通商圈，區位極佳，由富利旺開發有限公司搶下，以3.5億元擠下麗寶集團旗下的麗源建設，溢價率高達39.4%，溢價率及得標權利金皆是首批標的之最。

北市大安區住三土地則由大將開發股份有限公司（1453）以約1.3億元得標，出價超過另一位鍾姓自然人。

台中西屯區土地則由總太地產開發股份有限公司（3056）標下，得標價約1.6億元。

高雄左營區土地，面積超過1,000坪，鄰近左營高中及哈囉市場，則由號稱「代銷南霸天」的上揚集團旗下的鑲揚國際開發有限公司以2.5億元得標。據悉，鑲揚多年前也曾出手搶下高雄地上權土地，在南部布局多時。

岡山區土地鄰近岡山火車站，則由升鴻水電工程股份有限公司以約1億元得標。升鴻水電也並非首次出手地上權，2021年就曾標下屏東縣東港一處土地。

國產署表示，將持續努力篩選適宜辦理招標設定地上權標的，今年度預計辦理三批地上權招標公告，第二批預計將在今年6月19日公告。

地上權 國產署

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