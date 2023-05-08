格上Go Smart導入AI人臉辨識 共享車「隨審隨租」

裕隆（2201）集團格上租車積極創新數位服務，旗下格上Go Smart線上訂車平台，上線兩年餘累積逾38萬會員。為打造無人化租車更智能及貼心，格上繼首創「車況登錄」揭露內外車況後，再創新導入AI智能技術，利用人臉辨識把關身分審核關卡，縮短消費者須經人工審核身分的等待時間，只要20秒就能判斷是否取得租車資格租車上路，讓共享車租賃不只隨租隨還，還能「隨審隨租」。

作為國內共享汽車後進品牌，格上Go Smart共享車致力於營造良好的共享汽車格上 Go Smart 導入 AI 人臉辨識 創新共享車「隨審隨租」租賃環境，去年率先推動「車況登錄」機制，讓消費者避免租到髒污車輛而「踩地雷」，透過APP事先揭露內外車況，消費者租車前可先檢視內外車況是否清潔、良好，再決定租車，另外對於車輛清潔狀況也清楚標示，供消費者選擇。

在站點佈局上，格上也從深耕雙北市桃園的重量級都會區，快速擴展至高鐵沿線，提供「高鐵出站即取車、隨租隨還」便捷服務，也同時在宜花東及高雄、台中、台南等地擴點，連結一日生活圈，讓共享汽車更為普及。

為更進一步讓無人化自助租還的共享汽車更「Smart」，格上引進AI技術，強化會員審核流程，以智能科技縮短客戶等待審核時間。過往共享汽車新會員註冊後，要提供身分證、駕照資料線上審核資格，會需花一至兩天時間等待結果，導入AI技術後可縮短至20秒即可判定，經過試營運階段測試結果，有效辨識率達99%以上。

格上表示，這套自動審核運用到光學辨識及人臉辨識，新用戶上傳身分證、駕照，會先透過光學字元辨識技術(OCR)，判斷證件資料是否正確，再透過人臉/活體辨識及AI技術，辨別申請者是否為本人。利用AI技術自動審核的做法普遍運用在金融界，在共享汽車是首度使用，除了節省人工審核等待時間，對用戶的個資保護也更有保障。

對於AI技術未來運用，格上亦指出，現階段首先運用於共享車會員身分審核，但AI人臉辨識技術未來也將與格上租車門市結合，讓客戶臨櫃取還車可先進行線上確認身分程序，節省在現場等待時間。