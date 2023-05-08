2間5千萬房子遭法拍！驚見百萬黃金也要拍賣 原因曝光

根據司法院法拍屋資料顯示，北市松山區有一處1、2樓的店面與住家進行拍賣，同時標的還驚見有9條五兩黃金，黃金飾品近800克，推估光黃金價值就價值數百萬元，兩間不動產價格也逾5000萬元，但拍賣原因並非欠錢被拍賣，而是近期越來越常見的分割遺產（變價）強制執行，背後與人口老化繼承越來越多有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台灣人口快速老化，越來越多人遇到繼承問題，若是長輩沒有事先分配好，或者分配狀況不公平，往往衍生出許多問題，尤其長輩開枝散葉子孫滿堂，若不動產共同繼承更是難以處理，若繼承人間沒有共識，可能就會透過法院進行變價分割拍賣，這類狀況在法院拍賣越來越為常見，另外一種則是兄弟姊妹間有共識，繼承後協議在市場上出售，轉換成現金再分配。

根據法院資料顯示，松山區有處公寓標的，一樓為店面出租使用，一拍底價為3347萬元，二樓公寓同樣出租使用，一拍底價為3343萬元，同時還有動產拍賣，包括金條5兩9條，還有金飾540克與250克，市價推估價值遠超過百萬元，不動產與動產的價值不菲。

曾敬德指出，雖然房市不景氣，移轉量呈現衰退狀況，不過繼承移轉幾乎年年創新高，人口老化與不動產價值高漲都是主要原因，除了繼承持續創高外，未繼承的狀況也持續攀高，北市今年度公告逾期未辦繼承登記之被繼承人計704人，土地計1,879筆、建物計510棟，本年度公告單筆土地價值最高達5億餘元。