傳統中藥華麗轉身 順天堂在地種植原料碳足跡降58%
近幾年來因清冠一號帶動了民眾對中醫藥的認識與信心，科學中藥順天堂也在第一時間參與清冠一號RespireAid的研發生產、銷售遍及全球五大洲，在永續和綠色循環經濟的浪潮下，75年老店積極轉型多角化經營，成功建立台灣有機仿生藥用石斛基地，產品使用在地生產的石斛，讓原物料取得部分的碳足跡降低58%。
順天堂藥廠總經理莊武璋說，有鑑於多種藥材仍依賴進口，質量較難掌握，為穩定產品原料的供應，順天堂多年前即針對適合台灣栽種的藥用植物、進行在地種植規劃。以最具代表性的藥用石斛為例，歷經10年的多次嘗試，目前已可穩定供應高品質的藥材 ，滿足部分產品使用。
順天堂在南投石斛基地目前約培育20萬株流蘇石斛，另有紫錐花 、紫蘇、薑等多品項同步進行種植。順天堂集團並在2022年成立樂茂農業公司，專注藥用植物培育、種植，以及原物料處理、加工，積極拓展在地種植版圖。
為了跟上國際淨零碳排趨勢的腳步，順天堂在2022年完成首次碳足跡及溫室氣體自我盤查，以石斛產品跟原料來看，使用在地種植石斛，原物料取得部分碳足跡降低58%。
從生產端檢視，台中廠每噸產品溫室氣體排放量為 8t Co2e，公司目標將在 2030年減少50%《ISO14064-1類別一、類別二盤查數據》。
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