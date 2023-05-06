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盛餘鋼鐵歡度50周年慶 辦家庭野餐日兼做公益

經濟日報／ 【記者林政鋒／高雄報導】

盛餘鋼鐵50周年慶，6日上午在高雄市社教館舉行「家庭野餐日」活動，邀請近千名員眷熱情參加，大家吃喝玩樂、觀賞各式表演，參與總額50萬元的高額獎金的摸彩活動，在幸福快樂的氣氛中度過開心的一天，共同宣誓齊心打造盛餘（2029）下一個輝煌的50年。

36年前的1987年，盛餘鋼鐵獲得日本淀川製鋼入資17.22％，之後在1994年提高投資比率至52.1％。盛餘是日本淀川製鋼海外第一個事業體，當時正好是1985年廣場協議簽訂後，日幣急遽升值，外銷市場接單困難。

為提升競爭力，盛餘建設連續式鍍鋅鋼板及烤漆鋼板生產線，也是台灣第一家生產鍍55%鋁鋅鋼板的鋼廠；2000年再投資新的鍍鋅鋼板及烤漆鋼板生產線，奠定盛餘在台灣的薄板建材市場的地位，於品質與規模上，盛餘成為淀鋼集團中心事業之一。

盛餘鋼鐵董事長北村宗一說，50年來盛餘在鋼鐵業界不管營運績效、社會聲譽與福利措施都是優良的模範生，對於員工照顧與公平回饋更是公司經營的理念與宗旨。盛餘50年來屹立於此，都是同仁努力與付出的成果，盛餘家族的支持功不可沒，有了家庭的支持，同仁才能安心上班；有了家庭的支持，同仁們才能妥當的把事情做好，能有如此好的成績，這都是大家的功勞。

盛餘在台灣奠基50年，創造母公司日本淀川製鋼所及股東穩定獲利，這些成績都是員工打拼出來的。為感謝員工，舞台上不定時穿插摸彩活動，提供最高金額現金7萬8000元的董事長獎、總經理獎、各式高額獎金及iPone手機等獎品，總金額超過50萬元。

盛餘家庭野餐日不忘做公益，特別邀請創世基金會參與，以實際行動關懷社會弱勢。

盛餘 公益活動

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