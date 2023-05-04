Q1拍賣移轉量創新低 專家：房價在高點、一般市場降價就能賣掉

央行接連5次升息，3月五大銀行平均房貸利率來到1.985%，房市交易急凍，但過去象徵房市反指標的拍賣移轉量竟也同步下滑，據內政部資料，今年第1季僅816棟，跟去年同期相比減少19.5%，寫下統計以來同期新低紀錄。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，房市受打炒房政策衝擊，市場信心不佳，影響到法拍市場撿貨的意願，另一方面，房價來到相對高點，屋主若有資金壓力，在一般市場降價多能順利銷售，不至於淪入法拍。

依據內政部資料顯示，各都會區今年第1季拍賣移轉都大幅緊縮，桃園市、新北市及台北市年減幅超過三成，台北市單季拍賣移轉量不到80棟，台南市為六都中唯一拍賣移轉逆勢成長的區域，今年第一季共有117棟，與去年第一季相比大幅成長53.9%。

郎美囡表示，市場前景不明，且不動產購置門檻高，無論一般市場或法拍市場的買方及投資人觀望以對，都會區反應更為明顯，至於台南市過去法拍移轉量低，這幾年房價漲勢高，刺激投資人到拍賣市場找低價物件，雖然央行的購地貸款衝擊中小建商，投資人長線仍看好在地產業發展。

此外，回顧2008年以前單季超過5、6千棟的拍賣移轉量，當時五大銀行平均房貸利率在2.3%以上，以目前的利率水平及房價平穩走勢，不易引爆斷頭潮，不過，倘若央行鷹式升息，恐將造成不同局面。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，今年3月央行再升半碼，今年上半年平均房貸利率必然破2%，搭配高房價，房貸負擔不容小覷，建議買方審慎評估購屋壓力，若想在法拍市場撿便宜，務必事前做足功課，避免因不熟悉法拍流程與合理行情，反而超出理想價格。