快訊

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

Q1拍賣移轉量創新低 專家：房價在高點、一般市場降價就能賣掉

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行接連5次升息，3月五大銀行平均房貸利率來到1.985%，房市交易急凍，但過去象徵房市反指標的拍賣移轉量竟也同步下滑，據內政部資料，今年第1季僅816棟，跟去年同期相比減少19.5%，寫下統計以來同期新低紀錄。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，房市受打炒房政策衝擊，市場信心不佳，影響到法拍市場撿貨的意願，另一方面，房價來到相對高點，屋主若有資金壓力，在一般市場降價多能順利銷售，不至於淪入法拍。

依據內政部資料顯示，各都會區今年第1季拍賣移轉都大幅緊縮，桃園市、新北市及台北市年減幅超過三成，台北市單季拍賣移轉量不到80棟，台南市為六都中唯一拍賣移轉逆勢成長的區域，今年第一季共有117棟，與去年第一季相比大幅成長53.9%。

郎美囡表示，市場前景不明，且不動產購置門檻高，無論一般市場或法拍市場的買方及投資人觀望以對，都會區反應更為明顯，至於台南市過去法拍移轉量低，這幾年房價漲勢高，刺激投資人到拍賣市場找低價物件，雖然央行的購地貸款衝擊中小建商，投資人長線仍看好在地產業發展。

此外，回顧2008年以前單季超過5、6千棟的拍賣移轉量，當時五大銀行平均房貸利率在2.3%以上，以目前的利率水平及房價平穩走勢，不易引爆斷頭潮，不過，倘若央行鷹式升息，恐將造成不同局面。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，今年3月央行再升半碼，今年上半年平均房貸利率必然破2%，搭配高房價，房貸負擔不容小覷，建議買方審慎評估購屋壓力，若想在法拍市場撿便宜，務必事前做足功課，避免因不熟悉法拍流程與合理行情，反而超出理想價格。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

房貸 央行 房價 法拍

延伸閱讀

看好前景以量制價？Q1工業倉儲、辦公室建照面積大減

調控供給形成默契？ Q1這類建照面積大減15%

台積電設廠案讓高雄房市大洗三溫暖 現回歸自住買盤

國旅夯 旅館房價一年漲11% 吸引外資加碼

相關新聞

阿姑「周遊列國」流標6次 他接手5個月轉賣賺2千萬

位於文山區政大二期，由影視名人周遊購地興建的「周遊列國」五層樓透天，轉售他人後，因債務問題淪落法拍，前6次拍賣均流標，第...

住在永久屋竟被課徵「囤房稅」 高雄議員高呼不合理

為落實居住正義，高雄市「囤房稅」去年7月上路，持有3戶以上非自用住宅房屋稅，每戶從1.5％提高至2.4％或3.6％。市議...

央行連5升 法拍量竟創新低！專家：沒人要接刀

央行接連5次升息，3月五大銀行平均房貸利率來到1.985%，房市交易急凍，但過去象徵房市反指標的拍賣移轉量竟下滑，今年第...

新北永和信義段都更2029年完工 公有地將設社宅

位於新北市永和區信義段的都更案在5月3日發布實施，預計2029年完工，公有地分回部分也將做社會住宅使用。新北市城鄉局表示...

車用半導體供應穩 福特衝 F-150 Lightning 電動皮卡產能

車用半導體供應穩定後，車廠福特積極擴充產能，將按照計畫持續擴充產能。法人看好，相關車用需求將成為支撐半導體的動能。

日本大廠長期壟斷 永佳捷為何敢搶電梯維修生意？

寶佳集團旗下電梯新兵永佳捷MASADA，與異業強強結盟，日前大動作舉辦新梯啟動典禮，為了就是要擴大布局，大搶百億元商機的電梯維修保養市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦