張安平：碳關稅是正確走向 盼COP28訂出確定減碳目標

台灣水泥公司今天獲得第19屆遠見ESG企業永續發展獎【年度榮譽】及【低碳營運楷模獎】兩項大獎，台泥企業團董事長張安平昨領獎致詞時說，沒有人比台泥更能感同身受傳統產業轉型的困難，永續經營需要堅定的行動與強大的意志力才能走下去，歐盟的碳税機制對世界的未來是正確的走向，希望這次在 COP28 能訂出更確定減碳的目標。

台泥自2020至2022年連續三年獲得遠見ESG企業永續發展獎的傳產組首獎，今年獲頒年度榮譽殊榮，也是首家獲此獎項的大型製造業。台泥獲獎的關鍵在於致力低碳轉型，專注開發綠色建材、資源循環與綠色能源三大事業，結合本業提出「低碳新能源建築方案」。

張安平說，從水泥業這樣的傳統工業走出來，沒有人比台泥更清楚、更感同身受傳統產業轉型的困難；昨天在柏林，德國外交部長和許多歐盟人士再一次加強對1.5度C目標的重要性，希望這次在 COP28 能訂出更確定減碳的目標。

張安平強調，包括水泥鋼鐵等一部分的工業產品，歐盟今年第四季會開始跨國界課徵碳税（CBAM機制），「我認為這對世界未來是一個正確的走向。」

張安平指出，台泥本業正走向低碳建材，現在又跨進新能源，協助社會能源轉型，在邁向淨零過程中也注意到，沒有大自然作為基礎，不可能達到巴黎協定的降溫目標。台泥正展開「和平生態方舟計畫」，這是希望全面研究土壤的計畫，因為土壤是很大的碳匯(carbon sink)，這個研究可能十年也不一定做得出初步成果，但終究企業必須要有決心投入。今年台泥也主動參與了聯合國自然相關財務揭露計畫(TNFD)。

此外，雲品國際酒店與台泥綠能攜手合作的「以永續旅遊打造地方創生 紅葉谷綠能溫泉園區」，也獲得社會創新組楷模獎。在台東延平的紅葉谷綠能溫泉園區結合環境永續與地方創生議題，過程採低度開發、重視再低溝通，不新建旅館，攜手在地民宿合作達到地方共榮，位偏鄉打造深度又永續的旅遊體驗，並注入企業資源提供教育與社區關懷。

評審團代表逢甲大學人言講座教授許士軍表示，台泥這個傳統的企業有很多創新，讓外界耳目一新。此次獲獎的「低碳營運模式」，即台泥以建構永續韌性的淨零城市為目標，提供低碳基礎建材、綠能光儲的最優化節能，以及混凝土資源再利用的全方位解決方案。另在低碳建材上，台泥的水泥與混凝土產品，是目前台灣唯一取得環保署減碳標籤和混凝土碳標籤的企業，每一張出貨單可追溯來源，同時標註碳排放量，並開發UHPC超高強度混凝土，比一般建材使用壽命可延長2倍，碳排放量平均降低60%。

台泥在低碳建材之外，同時關注能源使用的效率跟安全性，台泥推展結合綠能、儲能以及能源管理系統三合一的光充儲不斷電系統，可以穩定電網、削峰填谷，提高能源使用效率，尖峰降低電網負荷，相對達到減碳功能，更研發全球首座UHPC儲能櫃，運用UHPC防火、耐壓與抗爆特性，通過CNS千度防火測試，三段式滅火設計，這項產品已取得經濟部發明專利。