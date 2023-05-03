東陽打入特斯拉供應鏈 6月出貨

東陽接單報喜，打入特斯拉供應鏈。東陽（1319）表示，供應中國大陸特斯拉的新廠已進入試量產階段，預估6月之後將大量產出貨，下半年擴大營運動能，為新能源車版圖再下一城。

東陽的電動車客戶中，包括已出貨的理想與蔚來，另外重量級客戶特斯拉與一汽則都將陸續出貨，初估東陽的電動車營收比重在未來三年內，將達到代工製造（OEM）事業的三成，成長兩倍以上。

東陽目前新能源車OEM占比僅約一成，公司近年積極投入電動車相關項目，供特斯拉新廠已開始試產，明年貢獻可望放大。

大陸政策大動作推動新能源車的發展，在補助政策推動下，新能源車成為大陸車市的引擎。去年東陽的獲利大幅成長，主要來源是北美的AM（售後維修市場），隨著大陸解封、疫情干擾因素淡化，東陽在新能源車的投入也將開始展現成果，預期OEM業務可望獲得推升。

東陽最受矚目的兩大新能源車業務合作夥伴，一為特斯拉，一為一汽集團。東陽與一汽集團長達20年合資合作的密切關係，繼續深化雙方的合作項目，為掌握新能源車部品市場的占有率，與一汽富維合資合作的廠有長春、佛山、天津、青島、上海、安徽等六地八廠中就包括三個專攻新能源車市場塑膠部品的生產工廠。東陽針對新能源車的相關需求，在上海、安徽、長春建廠，接單車廠包含特斯拉與一汽集團新能源車。

東陽在零部件的輕量化發展已受到車廠重視，除了兩大車廠之外，東陽也供應多家大陸的本土新能源車品牌。此外，東陽也接到來自TOYOTA的訂單，未來將陸續出貨，並擴大規模。

不只是東陽對應特斯拉的產線已開始試量產，鎖定特斯拉的新廠，各家零組件廠都積極對應特斯拉新廠的產能需求，加緊擴增產能。安徽合肥大眾更因為是德國原廠主導的電動車廠，更被市場看好。大眾雖然傳統電動車廠，但是在大陸的電動車銷售表現優於市場預期，再加上大陸加強推動新能源車，更使得安徽合肥大眾的後市看好。