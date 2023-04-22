八里福朋喜來登酒店母親節首度獻禮 主打養身料理

2023全新開幕八里福朋喜來登酒店母親節首度獻禮，主打養身料理，讓媽咪吃飽又健康。六人桌菜12,800元起，僅限5/6-5/7、5/13-5/14四日，限量推出，另加贈獨家「康乃馨香氛小禮」，紓壓放鬆的香氛搭配康乃馨小禮，如同對媽咪的愛一樣芬芳又長久。

八里福朋喜來登酒店坐落在風情萬種的左岸，可遠眺青翠大屯山與壯闊淡水河，在美景相伴之下享用母親節美食大餐。特級主廚團隊首推「南瓜起司焗龍蝦」澎派的波士頓大龍蝦搭配綿密南瓜泥，熱騰騰一上桌就可以聞到焗烤起司的香味，會牽絲的濃郁起司搭配富含維生素與胡蘿蔔素的南瓜泥，是一道兼具美味與營養的健康料理。特級主廚團隊也八里當地特產吻仔魚巧妙融入在料理當中，「吻魚XO醬松阪肉」加入了使用八里盛產的吻仔魚、日本生食干貝、蝦籽粉及青花椒，慢火炒製而成的特製的吻仔魚XO醬，搭配精選松坂肉、杏鮑菇片大火快炒，是道兼具口感與美味的佳餚。

喜歡清淡口味的媽咪們也不能錯過「天麻玉竹七星斑」，將可以袪風通絡的「天麻」與能延緩衰老的「玉竹」兩樣中藥材放入魚露中一起蒸煮，將藥材的香味與藥性融入魚露當中，並澆淋上清蒸龍虎斑，肉質細緻飽滿，搭配帶著藥材清香的魚露，讓媽媽品嘗美味的同時也能兼顧身體健康。