拚2030年100%使用電動車 台灣大祭4承諾2行動

台灣大今天宣布，為實現2030年台灣大交通載具100%電動化，並推動低碳交通轉型，制定4大承諾與兩項額外行動，包括全面將公務車與公司車轉為電動車，與計程車和租車平台簽約提供純電車移動方案等。

台灣大哥大今天宣布，4月29日通過EV100申請，5月10日正式加入「全球交通載具電動化倡議EV100（Electric Vehicle 100%）」，制定完整的4大承諾與兩項額外行動。

台灣大表示，將減碳行動擴及共享移動市場，具體承諾2030年前全公司交通載具100%電動化。

台灣大哥大總經理林之晨指出，全球溫室氣體排放量中，交通運輸的排碳量約14%，將燃油車改為電動車是減少碳排放的重要關鍵。台灣大加入EV100倡議，公司用車將在2030年之前全面改為電動車，同時將EV100承諾轉化為商業策略。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，為達到2030年全公司交通載具100%電動化，驅動低碳交通轉型，台灣大採4大承諾、2項行動，承諾一，台灣大公務車與公司車皆改為電動車；承諾二，與計程車、租車平台簽署服務合約，提供員工純電車移動方案；承諾三，於公司場域建置充電樁設施，透過自建的MyCharge平台於台灣大各大辦公、門市、倉庫等場域建立充電樁；承諾四，除了台灣大場域外，同步於全國建置MyCharge充電樁，並搭配優惠鼓勵全民使用純電車。

此外，規劃2項行動，以期減少碳排放、加速純電車普及，他說明，行動一，以共享取代購買，推廣純電汽機車共享服務，降低碳排量；行動二，加速純電車滲透率，結合行動服務優勢，擬計畫推出員工私人用車換購電動汽機車補貼專案，從員工拓展至全民，擴大減碳影響力。