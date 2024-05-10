拚2030年100%使用電動車 台灣大祭4承諾2行動
台灣大今天宣布，為實現2030年台灣大交通載具100%電動化，並推動低碳交通轉型，制定4大承諾與兩項額外行動，包括全面將公務車與公司車轉為電動車，與計程車和租車平台簽約提供純電車移動方案等。
台灣大哥大今天宣布，4月29日通過EV100申請，5月10日正式加入「全球交通載具電動化倡議EV100（Electric Vehicle 100%）」，制定完整的4大承諾與兩項額外行動。
台灣大表示，將減碳行動擴及共享移動市場，具體承諾2030年前全公司交通載具100%電動化。
台灣大哥大總經理林之晨指出，全球溫室氣體排放量中，交通運輸的排碳量約14%，將燃油車改為電動車是減少碳排放的重要關鍵。台灣大加入EV100倡議，公司用車將在2030年之前全面改為電動車，同時將EV100承諾轉化為商業策略。
台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，為達到2030年全公司交通載具100%電動化，驅動低碳交通轉型，台灣大採4大承諾、2項行動，承諾一，台灣大公務車與公司車皆改為電動車；承諾二，與計程車、租車平台簽署服務合約，提供員工純電車移動方案；承諾三，於公司場域建置充電樁設施，透過自建的MyCharge平台於台灣大各大辦公、門市、倉庫等場域建立充電樁；承諾四，除了台灣大場域外，同步於全國建置MyCharge充電樁，並搭配優惠鼓勵全民使用純電車。
此外，規劃2項行動，以期減少碳排放、加速純電車普及，他說明，行動一，以共享取代購買，推廣純電汽機車共享服務，降低碳排量；行動二，加速純電車滲透率，結合行動服務優勢，擬計畫推出員工私人用車換購電動汽機車補貼專案，從員工拓展至全民，擴大減碳影響力。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言