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台積股東看過來！台積電今宣布：配息升至4元
台積電10日召開臨時董事會，重要決議中，包含核准配發第一季每股現金股利4元。
台積電今宣布，核准2024年第1季營業報告書及財務報表，其中第1季合併營收約新台幣5926億4千萬元，稅後純益約新台幣2254億9千萬元，每股盈餘為新台幣8.7元。
台積也核准配發2024年第一季之每股現金股利4元，其普通股配息基準日訂定為2024年9月18日，除息交易日則為2024年9月12日。
公司指出，依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2024年9月14日起至9月18日止，停止普通股股票過戶，並於2024年10月9日發放。
此外，台積在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2024年9月12日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自2024年5月28日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積美國存託憑證之配息基準日亦訂為2024年9月12日。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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