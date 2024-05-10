微星充電樁導入全國電子通路 攜手打造永續綠能新世代

全球AI PC及電競領導大廠MSI微星科技（2377）持續布局電動車發展商機，10日宣布與全台最大3C通路商全國電子合作，旗下2款家用智慧AC充電樁「EV Premium」「 EV Life」，將在北中南三地指標性的「全國電子Digital City 概念店」展售，並於5月、6月分別舉辦三場體驗活動，內容包括達人分享、有獎徵答等，透過輕鬆活潑兼具知性的方式，讓消費者體驗未來新能源生活的樣貌。

除此之外，微星科技更是領先業界，通過經濟部VPC新增的資訊安全標準認證，在硬體國際防護(IP55/IK18)和資安雙重保護下，微星充電樁的可靠性再度得到最高標準的驗證！

微星表示，這項強強聯手的指標合作案，是讓MSI電動車充電樁實際走入消費者生活的里程碑，MSI是全國電子在連鎖通路推廣的唯一充電樁品牌，全國電子（6281）也是MSI充電樁獨家首發的實體連鎖通路唯一合作夥伴，雙方將相互合作共同打造永續綠能新世代。

微星充電樁首波將在全國電子三間位於台中、高雄、台南的digital city店作實體展示，並安排店頭活動，邀請具影響力的專業EV媒體DDCAR總監Marco，現身與微星原廠代表作問答互動，讓消費者認識充電樁相關知識

和MSI充電樁的強大功能，並實際教導消費者如何實際為電動車「充電」。讓全國電子、MSI和DDCAR攜手帶您認識最夯的新能源產品，體驗最新智慧充電樁帶來的超便利。只要預約參加活動，活動當天報到後，即送MSI Lucky鑰匙圈。

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