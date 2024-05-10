輝達稱霸全球IC設計業 台系鏈搭上順風車

輝達（NVIDIA）2023年營收翻倍，首度稱霸全球IC設計業，後市持續看俏，台積電（2330）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）及英業達（2356）等台灣重量級大廠跟著輝達向前衝，涵蓋半導體與電子代工等產業，讓台灣科技業從「一顆蘋果救台灣」的時代，邁向「一家輝達救台灣」。

晶圓代工龍頭台積電今年美元營收有望挑戰新高，主要動能即高速運算（HPC）與AI應用大幅成長，輝達正是台積電主力客戶。

法人預估，隨整體先進封裝產能吃緊改善，輝達今年對台積電AI相關營收貢獻將逐季拉升，有望成台積電前五大客戶。封測龍頭日月光投控也受惠輝達AI晶片委外先進封裝訂單大增。

鴻海早在2017年，就與輝達合作開發AI伺服器，如今鴻海也是輝達衝刺AI業務的關鍵夥伴。廣達集團與輝達合作超過20年，廣達搭載輝達「地表最強AI晶片」的GB200伺服器正在開發中，依目前晶片進度來看，系統端最快9月就可望量產出貨，由於大型雲端服務供應商均相當看好全新的Blackwell架構，廣達將顯著受惠。

緯創傳手握輝達CoWoS AI 晶片基板高達85%訂單，是輝達高階AI伺服器A100與H100 HGX模組主要供應商，高單價GPU基板帶來顯著貢獻，今年又有GB200加持，毛利率可望持續攀升。（記者尹慧中、李孟珊、蕭君暉、林薏茹）