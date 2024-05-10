宏碁Q1報捷重返NB五強 出貨量年增幅稱冠所有Windows品牌

PC品牌大廠宏碁（2353）營運雙喜，昨（9）日宣布，今年第1季重返全球前五大筆電品牌，出貨量年增幅度更在所有Windows筆電品牌居冠。而今年首季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」；稅後純益12.02億元，季增18.19%，年增133.4%，繳出佳績，每股純益0.4元。

根據宏碁揭露的首季財報，第1季合併營收為588.32億元，季減6.83%，年增12.2%；毛利為61.96億元，毛利率10.5%，年增0.28個百分點；營業淨利7.81億元，營益率1.3%，年增0.85個百分點；淨利率2%，季增0.4個百分點、年增1個百分點。

宏碁營運概況

宏碁首季業外收益增至13.36億元，季增405%，年增90%，在業外同步助攻下，帶動稅後純益達12.02億元。此外，首季非電腦及顯示器事業占營收比重為29.4%，並貢獻營業淨利57.6%。

以地區別來看，宏碁表示，首季泛太平洋亞洲與日本營收占比達50.4%、歐非中東為26.3%、美洲為23.3%，歐非中東市場比重較前一季與去年同期均呈現成長態勢。

以產品別觀察，宏碁首季筆電營收占比為52.3%、桌上型電腦為11.3%、顯示器為8.7%，非電腦產品則為27.7%。由於PC產品線業績逐步回溫，使得非電腦產品比重略微下滑。

此外，根據最新市調資料顯示，宏碁在2024年首季度重返全球前五大筆電品牌，出貨年增率亦以8.3%名列Windows筆電品牌第一。

宏基表示，疫情期間，全球電腦產業因庫存調整造成混亂，近期回穩之後，宏碁由於主打多元且創新產品線，旗下涵蓋電競、教育及商用等滿足多元生活型態下的使用情境，進而在全球各地交出亮眼的銷售成績。

宏基指出，近期AI PC為市場主流趨勢，宏碁亦逐步擴大AI處理器產品線，旗下最新產品AI PC Swift Go支援強大的處理效能和AI支援技術，並提供直觀的升級功能，可滿足消費者需求，進而獲得超越預期的成效。