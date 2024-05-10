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輝達躍全球IC設計龍頭 聯發科、聯詠、瑞昱躋身前十強

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達（NVIDIA）。 路透
輝達（NVIDIA）。 路透

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（9）日公布去年全球前十大IC設計廠排名，輝達（NVIDIA）首度擠下高通、博通等勁敵，躍居龍頭，反映生成式AI應用熱潮。台廠仍由聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）躋身前十大廠。

展望今年，集邦預期，全球IC設計產業營收年成長幅度將持續走高，主因晶片庫存去化已恢復到健康水位，尤其看好AI相關應用廠商後市。

2023年全球主要IC設計廠
2023年全球主要IC設計廠

集邦認為，受惠於AI熱潮帶動，各大雲端服務業者（CSP）持續擴大建設大型語言模型，同時AI相關應用將滲透至個人裝置，市場後續有機會看到AI智慧型手機、AI PC等產品，助攻相關IC設計廠營運。

集邦統計，去年前十大IC設計廠業績合計達1,677億美元，年增12%，惟當中有六家廠商呈現衰退。

輝達受惠AI商機爆發，排名從2022年的第二衝上龍頭，年度營收達552.68億美元，年增105％，單是輝達一家公司的業績就占前十大廠總營收三分之一。

集邦表示，H100晶片大賣，帶動輝達去年表現耀眼，目前輝達已拿下全球超過八成AI晶片市場，預期H200及下一個世代的產品B100／B200／GB200將持續帶動公司營收成長。

高通原是2022年龍頭，2023年排名降為第二，營收為309.13億美元，年減16％，主要是手持裝置事業及物聯網事業的需求不振，尤其大陸智慧手機市場出貨量下探十年低點，影響甚大。博通與超微（AMD）去年維持排名第三與第四。

台廠方面，以聯發科年營收138.88億美元，維持排名第五表現最出色，聯詠排第七，瑞昱排第八。

AI IC設計 營收

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