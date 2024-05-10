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觀察站／地緣政治商戰學 台商必修
自古以來，政經難分離，早從二○一八年起的中美貿易戰，全球科技大廠就被迫選邊站，而此次美國自家總統大選，鴻海竟也被掃到颱風尾，被拜登形容「富士康最終成了一場騙局（con）」，更加凸顯企業在錯綜複雜的政治角力中，這門必修的「地緣政治商戰學」何其困難。
美國總統大選攻防焦點，涵蓋產業發展、貿易政策、經濟成長、稅收政策、人才與就業等經濟議題，台灣在中美貿易戰、「台灣加一」趨勢後，儘管已成兵家必爭之地，並以半導體和組裝王國揚名全球，台廠卻不斷遭遇各國政治人物，以政策宣傳和經濟發展之名，置於文宣口號與談判桌上對弈。
台積電創辦人張忠謀先前示警，「全球化與自由貿易幾乎已死」，在這樣的時空背景之下，企業要做全球生意，如履薄冰。
就拿台積電來說，過往，台積電徵才主要找的都是工程師，曾幾何時，台積電要做全球生意，不只需要工程師，更需要「商業情報分析師」，這個職缺不僅得要是政治學博士，更需要有美中台關係及政治經濟學背景，以對國際政經局勢作出更準確的判斷，降低國際政經紛擾對企業營運帶來的風險。
一如台積電海外設廠得在美、中、日、德、台等各國角力運籌帷幄，思索先進製程量產時序與產能規畫、成本效益、爭取補貼。鴻海歷經創辦人郭台銘和董事長劉揚偉，威州廠是在政策變化、政策補貼、產業環境考量下，自面板產品，轉換至符合產業趨勢的伺服器、網通、高速運算布局。
愈大的集團領導人，愈需學習地緣政治商戰學，台廠在劇烈變化的產業世代、國與國間、人與人間的政治角力風暴中，得持續找到既有優勢，在跨國移動之際，走穩自己的路。
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