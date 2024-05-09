勤業眾信：GenAI帶動數位革新 八關鍵發現分析未來走勢
勤業眾信聯合會計師事務所9日舉辦「探索科技新局：GenAI應用剖析與企業治理」研討會，並釋出Deloitte AI研究院2024年第一季《智慧紀元，洞察未來：生成式AI前瞻解析》報告，內容指出，2024年AI晶片的總銷售額將佔全球晶片價值的11%，是半導體產業的助力。報告也提出了八大關鍵發現，分析生成式AI目前的發展和未來走向。
勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，生成式AI對於市場帶來新一波成長動能，勤業眾信《2024全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告中也指出，預估截至2024年底，企業應用因生成式AI帶來的收益將達到每年百億美元。
根據2024年第一季《智慧紀元，洞察未來：生成式AI前瞻解析》報告，高達91%的企業預期生成式AI有助提升生產力，企業對生成式AI上的投入，預計由2023年160億美元，增加到2024年的208億美元，增加約30%。
為此，勤業眾信也致力協助企業重新定義AI發展現況，在可信任AI的基礎下，引領企業準備好就續AI，並邁向AI規模化。並提出八大關鍵發現與提醒：
一、生成式AI革命僅三年，顛覆全球、影響商業競爭、塑造企業新未來。
二、企業追逐趨勢的同時，應構建對生成式AI的信心，了解其應用程度。
三、生成式AI可謂是領導者的試煉，生成式AI專業能力雖高，但所帶來壓力與威脅也隨之提升。尤其在自身組織專業度非常高的領導者，更可能視生成式AI為業務與營運模式上的威脅。
四、超過五成的受訪者對於生成式AI的期望效益，仍著重於提高效率與生產力，建議應勇於開拓與創新發展。
五、七成以上的現行生成式AI解決方案，仍用於解決生產力應用程式，應突破朝向更多元化，具特定、客製化的方案發展。
六、「人才、公司治理與風險」等重要層面的生成式AI準備度仍需加強。四成主管認為，解決生成式AI應用之人才問題上，企業準備度偏低或尚未開始。
七、新興科技衍生出的巨大商機，將同時產生重大社會影響與隱憂。51%的受訪者預計生成式AI會加劇經濟不平等。
八、生成式AI快速發展並具備巨大且深遠的影響，所招致的風險無法透過單一組織自我監管，有系統組織化的監管系統迫在眉睫。
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