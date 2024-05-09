新iPad四大驚喜 台鏈振奮…鴻海、台積進補

蘋果美國時間6日舉行今年首場新品發表會，大秀iPad系列新品，並為市場帶來四大驚喜，包括蘋果最強自研處理器M4問世並大打AI功能、端出史上最輕薄的iPad Pro、首度採用雙層OLED顯示器的iPad，以及比市場預期便宜的終端售價。

法人看好，蘋果iPad新品問世後，將持續稱霸全球平板市場，帶旺鴻海（2317）、仁寶（2324）、台積電（2330）等供應鏈。

蘋果這次發表全新iPad Pro與iPad Air，是2022年10月來首次發布新iPad機型，也是蘋果2011年推出該產品線以來，間隔時間最長的更新，新iPad Pro與iPad Air都有11與13吋兩種版本。

新iPad Pro不僅導入雙層OLED顯示器技術，13吋版本的厚薄度從前一代的6.4公釐（mm）縮減為5.1公釐，重量也從684公克減輕為582公克，是史上最輕薄iPad Pro。

另一方面，全新iPad Pro更直接「跳代升級」，搭載由台積電第二代3奈米製程獨家打造的M4處理器，該處理器配有10核心CPU，效能比前一代M2處理器提升兩倍，且省電50%，並大打AI功能。

蘋果於發表會指出，M4具備的NPU神經引擎，主要用於處理AI相關功能，每秒鐘可以執行38兆次的操作，換言之，全新iPad Pro在面對大量資料也能快速處理，在影片剪輯處理方面絲毫不遜於傳統筆電。

平價機種iPad Air 6則是首次提供11、13吋版本，處理器從前一代的M1升級為M2，效能比前一代快接近五成，顏色除經典的星光色與太空灰之外，新增藍色與紫色，前鏡頭設計與iPad Pro一樣改為橫向使用模式時的上方位置。

至於售價，11吋iPad Air 6起售價為新台幣19,900元，13吋則是26,900元起；11吋iPad Pro起售價34,900元，13吋則是45,900元起，均較市場預期便宜一些，而最高規格2TB含WiFi+LTE版本則是售價87,900元。

供應鏈方面，業界人士表示，鴻海拿下iPad Pro與iPad Air所有機構件訂單，可望擴大出貨相關零組件，由於零組件毛利優於組裝，可望提升鴻海的毛利率。

代工組裝部分，供應鏈人士說，鴻海拿下全部新款iPad Air訂單，也拿下過半iPad Pro訂單；另外，仁寶也拿下部分iPad Pro組裝單。

至於M4晶片，台積電一貫不評論單一客戶訊息。法人預期，蘋果新款晶片仍由台積電操刀，延續過往雙方在M系列晶片代工合作模式。