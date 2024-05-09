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NCC副主委翁柏宗：委員難產 iPhone 16恐賣不了

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

立法院法制委員會暫緩國家通訊傳播委員會（NCC）新任四位委員提名案審查。

NCC副主委翁柏宗昨（8）日表示，如果新任委員未順利提名過關、屆期卸任委員到期不續任，委員會可能因人數不足「停擺」，可能的影響包括下半年iPhone 16等手機產品的型式認證無法通過、無法銷售。

不僅蘋果的iPhone新機，下半年要在台灣上市的三星、陸系品牌智慧手機都可能因此受影響。不僅如此，包含頻道上下架、基地台設置許可等各式審議，也將一併停擺。不過，業界人士指出，根據現行組織法規範，即使委員難產，只要NCC副主委翁柏宗依法延任，還有機會維持四位委員，持續審查相關議案。

今年NCC有四位委員包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與委員林麗雲在7月底卸任，其中，陳、王、林三位委員都將回任教職。行政院提名委員包括副主委翁柏宗（指定主委）、台師大大眾傳播所教授陳炳宏（指定副主委）、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯與現任NCC平台處處長詹懿廉為新任委員。

但在行政院公布提名前夕，市場盛傳媒體大亨介入護航翁柏宗獲提名，學者羅慧雯則有言論爭議。在行政院公布提名後，立法院程序委員會前日封殺NCC委員提名名單列入院會報告事項，擋住立法院對NCC提名委員的人事同意權，新委員是否能在近期獲得審查通過、8月1日上任出現變數。

根據NCC相關規定，各項討論議案需委員會過半數委員通過。根據現行 NCC組織法相關條文規定，如果新委員難產，現任委員則延任到新委員選出。

以現在的狀況，即使NCC有三位委員不延任，只要副主委翁柏宗延任，現任NCC委員維持四人，還可審議相關案件。NCC官員表示，如果翁柏宗也不延任，或國民黨提出的NCC組織法修正案通過後刪除延任的條文，委員只剩三人，委員會就停擺。

NCC 智慧手機 立法院

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