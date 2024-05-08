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遠傳提前完成繳回頻譜 主管機關核准

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信。聯合報系資料照
遠傳電信。聯合報系資料照

電信業者主管機關數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）8日分別同意遠傳電信（4904）申請超額頻譜繳回、變更網路設置計畫申請案，遠傳指出，具體實踐法遵義務，提前處理完成合併後超額頻譜，維持市場公平競爭。

NCC去年通過遠傳合併亞太電信案，於附負擔條款載明業者需於2024年6月底前完成合併後超額頻譜處理。遠傳表示，遵循法規，積極配合主管機關，提前向NCC及數位部申請合併後超額頻譜繳回、變更網路設置計畫，規劃於 28GHz頻段繳回100MHz頻寬。

遠傳指出，感謝主管機關的支持，遠亞合併自去年12月以來推展順利，並已開始展現預期綜效，未來將持續發揮合併最大效益，為消費者、社會、環境貢獻實質回饋，善盡企業社會責任，邁向多贏共好。

此外，NCC也要求台灣大合併台灣之星，應繳回超額頻譜。對於NCC對於超額頻譜處理部分等附附款，台灣大去年已經向台北高等行政法院提出訴訟，控訴NCC付款有悖行政程序法。台灣大今日重申，台灣大依原定程序持續推進中。

NCC 台灣大 遠傳電信

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